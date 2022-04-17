روسيا تدعو الرئيس الأوكرانى لاتخاذ قرارات سيادية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، كتب فولودين، عبر صفحته على منصة "تيلجرام": "إذا كان زيلينسكى يفكر فى مواطنى أوكرانيا، فعليه اتخاذ القرارات التالية على الفور".
وحدد فولودين تلك القرارات المنتظرة من زيلينسكى بأنها "أولا: سحب قواته من أراضى دونيتسك ولوجانسك الشعبتين، وثانيا: تسجيل الالتزامات على أساس تعاقدى بالاعتراف باستقلال شبه جزيرة القرم، وعدم مشاركة أوكرانيا فى أى أحلاف، بالإضافة عن نزع السلاح وتحرير البلاد من النازية".
وأشار رئيس مجلس النواب فى روسيا إلى أنه "لا توجد هناك طريقة أخرى".
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