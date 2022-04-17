إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جنوب غرب جنين

جدة - نرمين السيد - أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلى المتواجدين بمحاذاة جدار الفصل العنصرى المقام على أراضى قرى عانين، وزبوبا، وطورة غرب وجنوب غرب جنين.





وذكرت مصادر أمنية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات العمال أصيبوا بحالات اختناق خلال ملاحقتهم من قبل جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ومنعوهم من الدخول للعمل داخل أراضى عام الـ48.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عابد مسعود من بلدة برطعة أثناء مروره على حاجز دوتان العسكرى القريب من يعبد.

من ناحية أخرى، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة فى عرض البحر، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة فى بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.

وأضافت أن إطلاق النار تجاه الصيادين جاء بالتزامن مع تحليق للطيران الحربى الإسرائيلى.

يذكر أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تتعمد يوميًا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين، لتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.