ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية فى الفلبين إلى 172 قتيلا

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية فى الفلبين، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة تضرب الفلبين هذا العام ارتفع إلى 172 شخصا فيما لا يزال 110 أشخاص فى عداد المفقودين.





ومن بين القتلى هناك 156 شخصا فى إقليم ليتى على بعد حوالى 600 كيلومتر جنوب-شرقى مانيلا، حيث ألحقت الانهيارات الأرضية الدمار بالمجتمعات المحلية فى مدينة بايباى وبلدة أبويوج.

وذكرت الوكالة أنه لا يزال 104 أشخاص على الأقل فى عداد المفقودين فى المنطقتين.

وأضافت أنه فى باقى المناطق المتضررة، قتل 16 شخصا معظمهم بسبب الفيضانات التى تسببت بها العاصفة الاستوائية ميجى، والتى وصلت إلى البلاد فى 10 أبريل الجارى.

وتضرر من العاصفة أكثر من 2 مليون شخص فى 30 إقليما، وأجبرت العاصفة أكثر من 207 آلاف و500 شخص على الفرار من منازلهم والبقاء فى مراكز إيواء.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن العاصفة ألحقت أضرارا بمحاصيل ومنازل وبنية تحتية عامة تقدر قيمتها بنحو 257 مليون بيزو "5 ملايين دولار".

وقال مارك تيمبال، المتحدث باسم الوكالة، إن جهود البحث عن المفقودين مازالت مستمرة رغم المخاوف بشأن سلامة المنقذين فى مناطق الانهيارات الأرضية.

وقال لمحطة راديو "دى زد بى بى" فى مانيلا "إلى الآن لم توقف فرق البحث والإنقاذ عملياتها"، مضيفا "أنه تم نشر أكثر من 300 من أفراد البحث والإنقاذ لمساعدة الضحايا".

ويضرب أرخبيل الفلبين ما معدله 20 إعصارا استوائيا كل عام.