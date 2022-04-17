الجيش الكورى الجنوبى: بيونج يانج أطلقت قذيفتين نحو البحر الشرقى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب": "أن القذيفتين قطعتا حوالى 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومترا تقريبا بسرعة قصوى تصل إلى أقل من 4 ماخ".
وأكدت أن السلطات الاستخبارية الكورية الجنوبية والأمريكية تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية الخاصة بعملية الإطلاق الإضافية، مع الاستعداد والحفاظ على موقف دفاعى قوى.
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فى وقت سابق اليوم إلى أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون شهد إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة، والتجربة تمت بنجاح، موضحة أن نظام الأسلحة الجديدة له أهمية كبيرة فى تحسين قوة النيران لوحدات المدفعية بعيدة المدى فى الخطوط الأمامية بشكل كبير وتعزيز الكفاءة فى تشغيل الأسلحة النووية.
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