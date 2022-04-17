عاجل- روسيا تستعد لعملية بحرية فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس السبت، عن القضاء على القوات الأوكرانية فى مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".

كما أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها عرضت على التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية فى ماريوبول الاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم.

وفى بيان اليوم الأحد، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى، ميخائيل ميزينتسيف: "إن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين فى مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول فى وضع يائس، حيث يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام فى حال أقدموا على ذلك".

وأضاف البيان: "لقد عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلى الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين فى ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم".