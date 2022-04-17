انتشار إنفلونزا الطيور فى 30 ولاية أمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الزراعة الأمريكية، الأحد، أن تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور فى سرب دجاج تجارى فى ولاية بنسلفانيا وسرب منزلى فى ولاية يوتا مع انتشار المرض الآن فى أكثر من 30 ولاية فى البلاد.
وأشارت الوزارة، فى وقت سابق من هذا الشهر، إلى أنها تبحث فى اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015، وقضى التفشى الحالى على أكثر من 20 مليون دجاجة وديك رومى فى أسراب تجارية منذ فبراير.
وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن المسؤولين الاتحاديين وفى الولايات يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار فى المناطق المحيطة بالأسراب المصابة.
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