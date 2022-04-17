بولندا تستقبل 2.8 مليون لاجئ فارين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن أمس السبت شهد دخول 19 ألف لاجىء من أوكرانيا، مقابل 24 ألفا و400 لاجىء فى اليوم الذى سبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية نقلا عن وزارة الخارجية بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.