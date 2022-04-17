عاجل - عقوبات أوروبية جديدة على روسيا (استهداف النفط)

جدة - نرمين السيد - كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، عن أن العقوبات المقبلة التى سيفرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا تستهدف النفط والبنوك، خصوصا "سبيربنك"، أكبر بنوك روسيا.





وحول تحديد النقاط الرئيسية للجولة السادسة المزمعة من العقوبات، قالت فون دير لاين لصحيفة "آم زونتاج"، اليوم الأحد: "نحن نتطلع بشكل أكبر إلى القطاع المصرفى، خصوصًا سبيربنك الذى يمثل 37% من القطاع المصرفى الروسى، وبالطبع هناك قضايا تتعلق بالطاقة". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبى يعمل على "آليات ذكية" حتى يمكن إدراج النفط فى العقوبات المقبلة. ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإن الاتحاد الأوروبى لم يلجأ حتى الآن لفرض عقوبات على أكبر بنك روسى، لأنه يعد أحد القنوات الرئيسية لدفع ثمن النفط والغاز الروسيين الذى تشتريه دول الاتحاد الأوروبى، إلى جانب غازبروم بنك.

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