نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نظام نور تسجيل طالب جديد 1444 دخول “noor.moe.gov.sa” تسجيل طالب أولي ابتدائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل نظام نور لتسجيل طالب جديد للعام الدراسي 1444، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً الآن، مع بدء النظام الإلكتروني لنظام نور في استقبال طلبات أولياء الأمور، لتسجيل أبنائهم بالصف الأول الابتدائي على مراحل وحدد لكل مرحلة موعد للتسجيل، فقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن خطة زمنية لعملية التسجيل للطلاب الجُدد بالمدارس الأهلية والحكومية، ومدارس تحفيظ القرآن الحكومية والمدارس الأجنبية والعالمية، وحسب الشروط المطلوبة من حيث السن وأولوية التسجيل، ومن خلال موقعنا “ثقفني” نهتم بنقل الأخبار والمعلومات التي تهم المواطن بمختلف الدول من مصادرها الرسمية، لذا نعرض عليكم خلال السطور التالية الرابط المباشر للتسجيل لضمان الأسبقية وأهم التفاصيل التي تهم ولي الأمر خلال عملية التسجيل.

رابط تسجيل نظام نور ولي الأمر برقم الهوية

يقوم ولي الأمر بالدخول على نظام نور الإلكتروني.

تسجيل حساب ولي الأمر برقم الهوية.

تحديد تسجيل الأبناء.

الدخول على تسجيل طالب جديد.

كتابة بيانات الطالب بدقة.

الضغط على تسجيل.

نظام نور تسجيل طالب جديد أولي ابتدائي 1444

بدأت المرحلة الأولي من تسجيل طلاب أولي ابتدائي للعام الدراسي 1444 هجرياً بالمملكة العربية السعودية.

حيث يكون التسجيل خلال الفترة من 16 رمضان 1443 حتي 23 من نفس الشهر، بالنسبة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية.

أما المدارس الأهلية والعالمية الأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، فإن موعد غلق التسجيل يكون باكتمال العدد وسد الشواغر.

أو بانتهاء موعد التسجيل المقرر في 17 ربيع الأول 1444.

نظام نور لتسجيل طالب أولي ابتدائي

يعتبر هذا النظام منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة العملية التعليمية، وهو الطريق الوحيد الأمن لتسجيل أولياء الأمور لأبناءهم بمرحلة رياض الأطفال، كما يتم التسجيل لطالب جديد بالصف الأول الابتدائي 1444، حيث يتم التسجيل من خلال حساب ولي الأمر المفعل على النظام، ويقوم ولي الأمر بإدخال بيانات الطالب الجديد واختيار المدرسة التابعة القريبة منه، على أن يتم التسجيل خلال الفترة المحددة والمُعلن عنها من وزارة التعليم، وسنوضح لكم هذه المواعيد خلال السطور القادمة.

مواعيد تسجيل طلاب أولي ابتدائي 1444 عبر نظام noor.moe.gov.sa

بدأ فتح باب التسجيل على نظام نور لطلاب أولي ابتدائي 1444 المستجدين، طبقاً للخطة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم، حتي يتمكن الجميع من التسجيل الإلكتروني بكل سهولة، حيث حددت الوزارة 8 مراحل بمواعيد محددة للتسجيل لمختلف الفئات، وخلال السطور القادمة نوضح لكم الخطة الزمنية للتسجيل تفصيلياً.

الخطة الزمنية لتسجيل الطُلاب الجُدد 1444

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

التقديم إلكترونياً عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي

يعتبر هذا النظام الإلكتروني هو الطريق الوحيد المعتمد لدي وزارة التعليم السعودية، الذي يقدم العديد من الخدمات مثل الاستعلام عن نتائج الطلاب، وتسجيل الطُلاب الجدد سواء في رياض الأطفال أو أولي ابتدائي، حيث يقوم النظام باختيار المُنطبق عليهم شرط السن وهو 6 سنوات أو أقل ب90 يوم.

شروط التسجيل للصف الأول الابتدائي 1444