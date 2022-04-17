نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل طالب جديد 1444 حساب ولي الأمر noor.moe.gov.sa تسجيل طالب أولي ابتدائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نال نظام نور اهتمام كبير من المواطنين في السعودية، حيث يقدم النظام العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الطلاب، وخدمات للمعلمين والمعلمات في تقديم الإجازات وغيرها، وخلال الساعات الأخيرة تزايدت عمليات البحث للتعرف على الرابط الإلكتروني لتسجيل طالب جديد، وخطوات التسجيل عليه لتسجيل طُلاب الصف الأول الابتدائي 1444، وبدأ نظام نور الإلكتروني، استقبال طلبات التسجيل للمدارس الحكومية ومدارس تحفيظ القرآن من اليوم ويستمر حتي المواعيد التي قررتها وزارة التعليم السعودية لغلق التقديم في كل مرحلة على حدي.

مع الساعات الأولي من صباح اليوم بدأت عمليات البحث في التزايد للدخول على الرابط الإلكتروني.

المخصص لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في السعودية، حيث تم تحديد موعد للتسجيل بمدارس تحفيظ القرآن.

بحيث يبدأ من اليوم حتي 23 رمضان الجاري، وبالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، يكون موعد التسجيل من اليوم حتي 17 ربيع الأول 1443 أو اكتمال العدد وملئ الشواغر.

موعد بداية التسجيل لطالب جديد بالصف الأول الابتدائي 1444

بدأ نظام نور الإلكتروني في استقبال طلبات التسجيل لطالب جديد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1444، من اليوم الأحد الموافق 16 رمضان 1443، الموافق 17 أبريل 2022 كمرحلة أولي، حيث حددت وزارة التعليم السعودية مواعيد التسجيل على مراحل لإتاحة الفرصة للجميع بالتسجيل لأبنائهم.

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

رابط نظام نور لتسجيل طالب جديد

الدخول على رابط نظام نور الإلكتروني.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الأبناء.

تحديد تسجيل طالب جديد.

كتابة بيانات الطالب كاملة وبدقة.

الضغط على تسجيل.

خطوات التسجيل من الجوال

نظام نور لتسجيل طالب جديد أولي ابتدائي 1444 المرحلة الأولي

ومع انطلاق المرحلة الأولي من التسجيل للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، تساءل الكثيرين عن طريقة التسجيل وماهي الوسائل المتاحة للتسجيل الصحيح، وقد أوضحنا خلال السطور السابقة خطوات التسجيل من حساب ولي الأمر على نظام نور، وهناك طريقة أخري وهي التسجيل من خلال حساب قائد المدرسة التي يريد ولي الأمر التسجيل فيها، وهناك حالات يتم السماح لقائد المدرسة التسجيل بدلاً من ولي الأمر نوضحها فيما يلي.

الحالات التي يتم التسجيل لها من خلال حساب قائد المدرسة

الطالب أو الطالبة التي لا يستطيع ولي أمرهم التسجيل الإلكتروني. الطلاب الذين أباءهم غير سعوديين ومن أمهات سعوديات. كذالك الطلاب الخليجيين. الطلاب الذين لم تستكمل لهم الهوية. طلاب الرعاية الاجتماعية. الطلاب الذين تجاوز عمرهم عن 11 عام. طلاب التربية الاجتماعية التي تجاوز عمرهم عن سن القبول.

شروط واجب توافرها لقبول الطالب بالصف الأول الابتدائي