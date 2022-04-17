عاجل- سماع دوى انفجارات عنيفة فى العاصمة الأوكرانية كييف

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام محلية فى أوكرانيا، اليوم الأحد، سماع دوى انفجارات فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى العاصمة كييف.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام محلية فى أوكرانيا، اليوم الأحد، سماع دوى انفجارات فى الساعات الأولى من صباح اليوم فى العاصمة كييف. وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أطلقت صفارات الإنذار فى جميع أنحاء أوكرانيا تقريبًا خلال الليل، لافتة إلى أنه لم يصدر أى تفسير رسمى للانفجارات حتى الآن.

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