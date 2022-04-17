السعودية تعلن جاهزية سطح المسجد الحرام لاستقبال المصلين

وقالت "الرئاسة" فى بيان، إن كل الخدمات المقدمة لقاصدى المسجد الحرام فى السطح فى جاهزية تامة، إذْ ستخصص الشرفات المطلة على المطاف للمعتمرين، بينما خلف الشرفات للمصلين، إلى جانب تخصيص 330 كادرا بشريا يعملون على تنظيم وإدارة الحشود وفق خطة موسم شهر رمضان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت الرئاسة أن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت جاهزة بجميع أجزائها، ويشرف عليها فريق متخصص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة، وخلوها من أى عيوب باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأفادت بتوفير دواليب المصاحف وتزويدها بنسخ المصاحف، وإضافة حلقات الدروس العلمية وتحفيظ القرآن الكريم.
يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى خصصت منذ بداية شهر رمضان المبارك 48 بابا لدخول المصلين منها 17 بابا فى التوسعة السعودية الثالثة, و23 بابا فى توسعة الملك فهد, و7 أبواب فى منطقة المسعى، وباب جسر أجياد.
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