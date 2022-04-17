طريقة تثبيت واتساب الذهبي whatsapp gold 2022 New update وما هي مميزات التطبيق الجولد عن العادي نقدمهم لكم، حيث يعتبر الواتساب الذهبي من التحديثات الجديدة التي أحدثت طفرة وتغيير كبير في عالم الإلكترونيات حيث أن طريقة تثبيت واتساب الذهبي هي طريقة سهلة وبسيطة وخلال عدة دقائق سوف يتم تثبيت التطبيق والاستمتاع بالجودة العالية أثناء إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بالإضافة إلى المساحة التخزينية الصغيرة وسرعة التطبيق الملحوظة مقارنة بأنواع الواتساب وتطبيقات المحادثة الأخرى.

طريقة تثبيت واتساب الذهبي whatsapp gold 2022 New update



قبل تحميل الواتساب الذهبي يجب أن تقوم بحذف النسخة القديمة من التطبيق.

انقر على الرابط الخاص بثبيت هذا التطبيق مع ضرورة التأكد من اتصال الهاتف بالإنترنت.

انقر على زر التثبيت وانتظر حتى يتم تثبيت الأيقونة على الشاشة.

بعد تثبيت البرنامج انقر على التطبيق وقم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

قم بوضع صورة شخصية أو حالة على حسب الرغبة.

ضع رقم الهاتف الخاص بالجهاز.

قم بإضافة الأصدقاء وذلك للاستمتاع بهذه التجربة الفريدة.

قم بضبط إعدادات الخصوصية على حسب الحاجة.

ما هي مميزات الواتساب الذهبي

من أبرز مميزات التطبيق هو إمكانية تثبيته مجانا دون الحاجة إلى أي تكاليف مادية.

يمكن إخفاء آخر ظهور خاص بالشخص المتصل.

يمكن قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل الطرف الآخر والاطلاع عليها.

يمكن استعمال رقمين للاتصال والتواصل مع جهات الاتصال الأخرى.

هذا التطبيق يدعم اللغة العربية لذلك فهو سهل الاستخدام ويدعم أيضا جميع أجهزة الاندرويد.

يوفر خدمة المحادثات السرية لتجنب معرفة الرسائل الخاصة.

جودة ودقة عالية جدا وخاصة عند إجراء مكالمات الفيديو.

يوفر أنواع عديدة من الخطوط التي يمكن استعمالها أثناء المحادثة.

هذا التطبيق يوفر نسخة احتياطية من جميع الرسائل.

يمكن تحديد عدد كبير من الصور لإرسالها لأي جهة اتصال أخرى.

يوفر التطبيق خاصية تحميل قصة طويلة على عكس النسخة القديمة التي لا تسمح بذلك.

يوفر التطبيق خاصية تنزيل مجموعة جديدة من الملصقات كل فترة بشكل تلقائي.

يمكن إجراء محادثة لأكثر من شخص في نفس الوقت وبجودة عالية.

إن تنزيل واتساب الذهبي على جهاز الهاتف له الكثير من المميزات حيث أنه في حالة وجود نسخة حديثة من البرنامج يتم تنزيلها تلقائيا وتحديث البرنامج من حديد بشرط ضرورة توفر شبكة الاتصال بالإنترنت على الجهاز.