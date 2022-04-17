فيديو: أغرب تبديل للاعب في الدوري الإيطالي

شهدت مباراة سبيزيا وإنتر ميلان، في الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي، يوم الجمعة، حادثة غريبة، تمثلت باستبدال لاعب بعد مرور 10 دقائق فقط من دخوله أرض الملعب.

وبينما كانت نتيجة اللقاء بين الفريقين تشير إلى تقدم الإنتر بهدف دون مقابل، أدخل مدرب سبيزيا في الدقيقة 60، المهاجم مبالا نزولا.

وبعد مرور 6 دقائق، تفاجأ الحكم بارتداء اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لقرط كبير في أذنه اليسرى، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وطلب الحكم من نزولا أن يزيل القرط، إلا أن اللاعب حاول القيام بذلك لعدة دقائق دون أن يتمكن من خلعه.

وعقب فشل اللاعب ومساعديه في نزع القرط، قرر مدرب سبيزيا استبدال نزولا بلاعب آخر، وإجراء تبديله الأخير في المباراة التي انتهت بفوز الإنتر بنتيجة 3-1.