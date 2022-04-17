المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد لإمداد أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وقالت فون دير لاين فى مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية: "يجب على جميع الدول الأعضاء القادرة فى الاتحاد الأوروبى تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة، لأنه عندها فقط يمكنها أن تصمد أمام صراعها الدفاعى الصعب".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه لا فرق "بين الأسلحة الثقيلة والخفيفة" التى يمكن وضعها على أراضى أوكرانيا.

ويوم الاثنين، قال مفوض الاتحاد الأوروبى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، عقب اجتماع فى لوكسمبورغ لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى وافقوا على مواصلة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وسط مخاوف من تصاعد الأعمال العدائية فى شرق البلاد.

من جهته حذر، نيكولاى كوبرينتس، مدير قسم التعاون الأوروبى بوزارة الخارجية الروسية، من أن الأسلحة التى يزودها الاتحاد الأوروبى إلى كييف، بعد مرور بعض الوقت، ستنتشر دون حسيب ولا رقيب فى جميع أنحاء أوروبا ويمكن أن تقع فى أيدى الإرهابيين.