كوريا الشمالية تطلق مقذوفين باتجاه بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - وحسب الوكالة، فإن المقذوفات حلقت لمسافة 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومترا وبسرعة 4 ماخ. وقد تم اختبار نظام أسلحة جديد بإشراف الزعيم كيم جونغ أون يهدف إلى تعزيز كفاءة أسلحة كوريا الشمالية النووية التكتيكية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فى وقت مبكر الأحد.

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