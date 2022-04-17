المكسيك.. القبض على مشتبه بهم فى قتل أسرة من 8 أفراد

جدة - نرمين السيد - واحتجز مكتب المدعى العام فى المكسيك المشتبه بهم فى مذبحة تولتيبيك، أحدهم لديه مذكرتى توقيف، إحداها بتهمة القتل وهو على صلة بمنظمة إجرامية.

وتشتبه السلطات المكسيكية بأنهم جزء من عصابة متورطة فى تهريب المخدرات والابتزاز فى بلديات تولتيبيك وملكور أوكامبو وتولتيتلان. ومن المتوقع أن يتم توجيه تهم للمعتقلين فى المستقبل القريب.

وتعتبر عصابات الجريمة المنظمة والمخدرات مسؤولة إلى حد كبير عن العنف المتفشى فى المكسيك، حيث تم تسجيل أكثر من 33.3 ألف جريمة قتل فى المكسيك فى 2021.