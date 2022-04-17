نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر بنده السعودية على الأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده يوفر لعملائه الكرام كافة إحتياجاتهم من مواد غذائية ومنظفات ومنتجات العناية الشخصية كما يوفر جميع أنواع الأجهزة المنزلية والكهربائية الاستهلاكية وجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، وسوف نقدم إليكم من خلال السطور القادمة عروض هايبر بنده على كافة الأجهزة. عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية متوفر قلاية بدون زيت من سينكور بسعة 2.6 لتر وتتحمل وزن حتى 2 كيلو جرام.

متاح خلاط يدوي من كليك أون بقوة 350 وات.

متاح قلاية بدون زيت من فيليبس بسعة 0.8 كيلو.

متواجد خلاط مع وعاء مقدم من كولين بقوة 150 وات.

متوفر شواية كهربائية مقدمة من كولين بقوة 2000 وات.

متواجد خلاط مع مطحنة مقدم من بلاك أند ديكر بقوة 400 وات.

متوفر خلاط مع مطحنة زجاجية مقدم من دوتس بسعة 1.5 لتر.

متواجد قدر ضغط كهربائي مقدم من كولين بسعة 6 لتر.

متوفر طاهية أرز مقدمة من سينكور بسعة 1.8 لتر.

متاح فرن كهربائي مقدم من كي أون بسعة 38 لتر.

متاح محضرة قهوة مقدمة من أي تي سي.

فرامة لحم من كينوود بقوة 2100 وات.

متوفر غلاية كهربائية ستانلس ستيل مقدمة من كينوود بسعة 1.7 لتر.

متواجد عصارة مقدمة من مولينكس بقوة 350 وات. عروض هايبر بنده على الجوالات متواجد جوال نوكيا سي 30 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4G مزود بشريحتين إتصال ومتوفر باللون بثلاث ألوان أسود وأبيض وأخضر. متوفر جوال سامسونج أي 52 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4G مزود بشريحتين إتصال ومتوفر بأربعة ألوان أحمر وأخضر وأبيض وأسود. جوال سامسونج أي 02 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4G مزود بشريحتين إتصال ومتوفر بأربعة ألوان فضي وأزرق واسود وأحمر. جوال سامسونج أي 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4G مزود بشريحتين إتصال ومتوفر بثلات ألوان رائعة أبيض وأزرق وأسود. جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 128 جيجا بايت. عروض هايبر بنده على الشاشات متوفر تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت 4K . متاح تلفزيون تي سي إل بحجم 65 بوصة 4K سمارت أندرويد. متوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل بحجم 50 بوصة 4K سمارت أندرويد. تلفزيون إمبكس جلوريا بحجم 50 بوصة 4K سمارت. متاح تلفزيون تي سي إل أندرويد بحجم 55 بوصة 4K سمارت أندرويد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات هايبر بنده السعودية على الأجهزة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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