نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم متابعينا الكرام نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من الكلمات التي تتصدر حالياً كافة محركات البحث حالياً، حيث تم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وبدأ الطلاب يبحثون عن نتائج القبول الجامعي الخاصة بهم، حيث تم التسجيل النوازي بعد استكمال إجراءات المراقبة لمقدمي الالتحاق الموازاي، وقد لقت وزارة التربية والتعليم العراقية الكثير من طلبات مرشحي القبول الموازي في كافة التخصصات التي ظهرت قبل الطلاب.

شروط القبول الموازي بالعراق 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العرقية عن الشروط الخاصة بالقبول الموازي في الجامعات العراقية في كافة المستويات للانضباط حتى الطلاب، وهذا عن كلية الطب، والعلوم، والهندسة، وإليكم الآن شروط قبول الموازي:

لابد أن يكمل الطالب معدل 4 درجات من الحد الأدنى إلى إجمالي 4 مرات للالتحاق في كلية الهندسة.

ومن شروط القبول الموازي أن يكون الطالب متوسط درجاته لا يقل عن 3 أو أعلى.

لابد أن يكون المعدل التراكمي للطلاب 5 درجات على الأقل، وهذا حتى يتم الالتحاق بقسم العلوم في كل المستويات الجامعية العراقية بالنسبة لباقي كافة الجامعات والمعاهد البحثية العراقية.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

عمليات البحث تزداد حالياً عن نتائج القبول الموازاي في العراق للعام الدراسي 2021/2022، وإليكم الآن خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم بسهولة جداً:

الدخول المباشر على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار أيقونة قائمة نتائج التعليم الموزاي.

كتابة اسم الطالب في المكان المخصص له.

يتم إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

يتم اختيار المحافظة التابع لها.

الضغط على كلمة عرض النتائج.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

أما عن معدلات القبول في الجامعات العراقية فهي كالتالي:

كلية طب البصرة 99.5.

كلية طب الكندي 98.8.

كلية طب بغداد 99.

كلية طب المستنصرين 98.50.

كلية طب النهرين 98.67.

كلية طب الموصل 98.33.

كلية طب الزهراء 97.93.

كلية طب الكوفة 98.33.

كلية طب الأنبار 98.17.

كلية طب القادسية 98.33.

كلية طب العراقية 98.33.

كلية طب حمورابي 98.33.

كلية طب واسط 98.64.

كلية طب كركزك 98.5.

كلية طب ديالي 98.50.