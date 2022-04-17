نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية لطلب مساعدات مالية وعلاجية وسداد الديون في المقال التالي
التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد من الأمور المبحوث عنها بشكلٍ كبير وملحوظ، حيث أن الأمير عبد العزيز بن فهد يعد من أهم الشخصيات التي تقدم كل سبل الدعم المالي والعيني لكافة المواطنين من المحتاجين، هناك طرق بسيطة جدًا من الممكن عن طريقها التواصل سريعًا مع الأمير عبد العزيز بن فهد حيث يحرص دومًا على أي يمد يد العون لمواطنيه بالمملكة السعودية من المحتاجين، ومن الممكن التواصل عبر الهاتف عن طريق الرسائل و من خلال التواصل الهاتفي كما أن التواصل مع الأمير عبد العزيز يعد متاح أيضًا من خلال الاستعانة بالمنصة الرسمية التي تتبع الأمير.
التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد
التواصل المباشر مع الأمير عبد العزيز بن فهد يتم بعدة طرق أبرزها التواصل من خلال التطبيق واتس آب حيث تتواجد الأرقام التي من الممكن أن يتم التواصل من خلالها مع الأمير مباشرةً ومن داخل أراضي المملكة السعودية ومنها الرقم 8004000000، كما أن التواصل المباشر والسريع من الخارج يتم عبر الرقم 920030003.
- البريد الإلكتروني والرقم الخاص بالمكتب بتبوك
- بالإمكان التواصل من خلال الاستعانة بالرقم الموحد 920015152.
- التواصل من خارج مدينة تبوك يتم عبر الرقم 0144221238.
- التواصل من خلال استخدام البريد لإلكتروني [email protected]
- من الممكن أيضًا أن يتم التواصل إلكترونيًا بالمنصة التي تتبع المؤسسة الخاصة بالأمير عبد العزيز بن فهد.
التواصل إلكترونيًا مع الأمير عبد العزيز بن فهد
بالإمكان التواصل سريعًا مع المنصة التي تتبع مؤسسة الأمير ومن خلال متابعة تلك الخطوات القادمة:
- في البداية يقوم المواطن بالدخول لمنصة المؤسسة التي تتبع الأمير.لمنصة المؤسسة التي تتبع الأمير.
- يتم الدخول للقسم الخاص بالمساعدات.
- يتم الاختيار لخدمة إلكترونية.
- ينقر المواطن على الأيقونة الخاصة بالطلب الإلكتروني.
- يتم الملأ لمختلف البيانات المطلوبة.
- الاسم، والرقم للهاتف، والبيان الخاص بمحل الإقامة يتم إدخالهم للخانات المخصصة.
- البيانات الخاصة بالمشكلة المالية أو سبب التواصل لا بد من ذكرها بالكامل بالطلب وبلغة واضحة.
- إرفاق أي مستند رسمي دال على حال المواطن المالية أو مفردات راتبه.
ينقر المواطن على مربع إرسال.
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