سجل الان علي منصة سلفة الالكترونية واحصل علي قرض فوري 5000 ريال سعودي

مصاريفك كتير في رمضان والظروف المالية صعبه . عايز تعمل مشروع صغير لكسب لقمة العيش ولا تستطيع . عايز قرض شرعي ومش عارف تتحصل عليه منين . النهاردة من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض على حضراتكم ولكافة متابعينا اليوم عن منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة الالكترونية هي شركة معتمدة تقنية ومرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . كما أنها تعد من أهم المنصات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية . ليس هذا فقط بل اسرعهم أيضا حيث أنه يمكنك الحصول على قرضك من منصة سلفة في خلال 15 دقيقة فقط . وليس هذا فقط يصل القرض من منصة سلفة الى مبلغ 5000 ريال سعودي تقدر من خلاله القيام كما ذكرنا بسد جميع احتياجاتك الاساسية والديون التي تعلقت بك في تلك الظروف الصعبة . وذلك جراء مصاريف الدراسة للابناء أو الاحتياجات الاسرية أو غيرها من الالتزامات التي تريد الوفاء بها في تلك الظروف . فان منصة سلفة وفرت لك كل هذا بمجرد التسجيل عليها يمكنك الحصول على قرض سهل وفوري وسريع . غير أنه وللعلم أن منصة سلفة الالكترونية تقوم بدعم كافة ابنائها المواطنين عمليات تمويلية فورية. وجميع تلك التمويلات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .وعن ظهور منصة سلفة فقد ظهرت منذ عامين تقريبا منذ تفشي فيروس كورونا . والذي بظهوره أصاب العالم جميعا واضعف الحالة الاقتصادية له . فقد قررت المملكة العربية السعودية إنشاء تلك المنصة مساهمة منها لمساعدة أبناء الوطن السعودي في الخروج من تلك الأزمة من خلال تقديم قرض سريع وفوري وسهل بدون تعقيدات . وكذلك من أهم مميزات منصة سلفة الالكترونية والتي تقدمها للمتقدمين إليها هو أن لجميع المتقدمين حرية اختيار المدد المناسبة لهم في سداد القرض وذلك حسب ظروفهم المالية والاقتصادية . أما الآن سوف نتعرف على الشروط التي يجب توافرها في كل متقدم للحصول على هذا القرض . وكذلك كيفية القيام بعملية التسجيل والحصول على التمويل .

شروط التقديم على منصة سلفة الالكترونية

أنه ولابد أن تتوافر بعض الشروط في المتقدمين للحصول على القرض من منصة سلفة . وللعلم هي ليست معقدة كمثيلتها من المنصات بل هي بسيطة للغاية . ولكن يجب أن تتوافر في المتقدم والان سوف نتعرف عليها معا .

أولا: على المتقدم على هذا القرض المقدم من منصة سلفة أن يكون حاملا للجنسية السعودية . وذلك لان تلك السلفة لا تمنحها المنصة إلا لأبناء الوطن السعودي فقط .

ثانيا: وعن أعمار المتقدمين على تلك السلفة فقد قامت منصة سلفة بتحديدها واصرت عليها . وهي أن يكون المتقدم كامل الاهلية ويتراوح عمره ما بين ١٨عاما و ٦٠ عاما.

ثالثا: كما أنه يجب على المتقدم على منصة سلفة للحصول على القرض المقدم أن يكونوا من العاملين بإحدى القطاعات داخل المملكة العربية السعودية الحكومية أو الخاصة.

الآن وبالخطوات طريقة التسجيل عبر منصة سلفة