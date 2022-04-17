ما هو نظام العمالة المنزلية الجديد 1443 وموعد تطبيقه رسميًا في السعودية

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالإعلان عن تفاصيل نظام العمالة المنزلية الجديد 1443 والذي يهدف إلى تنظيم القوانين الخاصة بمجلس الوزراء المرتبط بفرض مبلغ مادي لكل فرد من أفراد العمالة المنزلية في السعودية، وذلك بحسب الدرجات التي تم تحديدها من قبل الوزارة، ومن المعروف أن العمالة المنزلية هو الشخص الذي يقوم بأداء بعض المهمات المنزلية بمقابل مالي يتم صرفه كل شهر وفق المُصرح به سلفًا.

ما هو نظام العمالة المنزلية الجديد 1443

اتخذ مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالتشارُك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار هام بشأن نظام العمالة المنزلية الجديد والتي نصت على فرض مبلغ مالي مستحق للعمالة المنزلية الجديدة للذين يزيدون عن أربعة عاملين للشخص السعودي، على أن يكون عند المقيم اثنين عمالة فقط، بحيث يتم منح قيمة مالية قدرها ٩٦٠٠ ريال سعودي لكل عامل جديد بشكل سنوي، كما يتم استثناء كلا من الحالات المرضية والإنسانية من ذلك، بالإضافة إلى الحالات التي لديها أمراض مزمنة، فلها الحق الحصول على ما يزيد عن الحد المسموح، ويشترط تقديم كافة الرعاية الصحية والعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة بحسب عدد من الشروط والتعليمات.

موعد تنفيذ نظام العمالة المنزلية الجديد ١٤٤٣

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد تنفيذ نظام العمالة المنزلية فبدءًا من اليوم الواحد والعشرين من شهر شوال ١٤٤٣ه‍، تبدأ أول مرحلة لمن زاد عدد العاملين في العمالة المنزلية عن أربع للفرد السعودي، في حين أن المقيم له اثنين فقط من العمالة، كما تبدأ المرحلة الثانية في اليوم الواحد والعشرين من شهر شوال عام ١٤٤٤ه‍، وذلك لمن تجاوز عدد العمالة عن أربعة، واثنين فقط للمقيم السعودي أيضًا.

ما هي الحالات التي لا يضمها القرار الجديد الخاص بالعمالة المنزلية السعودية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الحالات التي لا يشملها القرار الجديد بشأن العمالة المنزلية السعودية، وهم ما يلي: