نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيتم صرف راتبين خلال شهر رمضان للموظفين ١٤٤٣ في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها عن هل سيتم صرف راتبين خلال شهر رمضان للموظفين ١٤٤٣ في السعودية حيث أن الجميع في انتظار التأكيد على ذلك الأمر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن الإعلان عن مواعيد صرف الرواتب للموظفين، بعد بحث مُكثف نتابع الحقيقة بالتفصيل.

هل سيتم صرف راتبين خلال شهر رمضان

ارتفعت مؤشرات البحث في الآونة الأخيرة لمعرفة أن كانت صدرت أوامر ملكية 1443 صرف راتبين حيث تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن شيء من هذا القبيل، فهذا الأمر ما هو إلا اشاعات مُغرضة عارية تمامًا من الصحة، وإن كان ذلك الأمر حقيقة فسوف يتم إذاعته عبر المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسوف ننقلها لكم مباشرةً، ولكننا في انتظار صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بأمر ملكي لم يصدر بعد.

مواعيد صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عن مواعيد صرف رواتب كافة الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، حيث أنه سوف يتم صرف رواتب الموظفين والعاملين في اليوم السابع والعشرين من كل شهر، وفي حال إذا كان يوم الصرف يتفق مع يوم الجمعة فإنه سوف يتم الصرف يوم الخميس الذي يسبقه، لكن إذا كان يوم الصرف الأساسي كان يوافق يوم السبت فسوف يتم صرف الراتب يوم الأحد الذي يليه.

جدول مواعيد صرف الرواتب ١٤٤٣

طرحت وزارة المالية جدول مواعيد صرف الرواتب لجميع الموظفي والعاملين في جميع القطاعات العاملة في المملكة العربية السعودية، وفي التالي يتم توضيح الجدول الخاص بمواعيد صرف الرواتب بالتقويم الهجري والميلادي:

في حال الرغبة في الوصول إلى الرابط الخاص بمواعيد صرف الرواتب عن طريق وزارة المالية بشكل مباشر، ومعرفة مواعيد صرف الرواتب للعام الحالي وكذلك الأعوام الماضية فيتم الدخول على الرابط الاتي mof.gov.s، وللعلم فإنه سوف تحويل جميع الرواتب في الميعاد المحددة والمذكورة في الجدول وذلك بواسطة الحسابات المصرفية التابع لكل عامل أو موظف على حدة.