رابط نتائج القبول الموازي في جامعات العراق بالرقم الامتحاني 2022

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب عن نتائج القبول الموازي في جامعات العراق بالرقم الامتحاني 2022، حيث يوجد عمليات بحث مكثفة حالياً في كافة محافظات العراق عن نتائج القبول الموازي، حيث يرغب الطلاب عن معرفة نتائج طلبات الالتحاق الموازي، حيث تلقت وزارة التربية والتعليم العراقية طلبات من قبل الطلاب المرشحين للقبول الموازي في كافة التخصصات التي ظهرت قبل الطلاب، حيث انتظر الطلاب والطلبات النتائج على أحر من الجمر وسط حالة من الترقب والقلق بشأن النتائج، وقررنا أن نوافيكم متابعينا الكرام في هذا المقال الآن رابط نتائج القبول الموازي بالعراق 2022.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

بالتزامن مع اشتعال البحث حالياً ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حول نتائج القبول الموازاي للعام الدراسي 2021/2022، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رفعها لنتائج الطلاب على مستوى محافظات العراق من خلال الموقع الخاص بها، ويتم الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى زيارة موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني من أجل الحصول على نتائج القبول الموازي

الضغط على أيقونة نتائج القبول الموازي 2022.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة من قبل الطالب “الرقم الامتحاني، الاسم”.

الضغط على كلمة بحث وستظهر أمامكم النتائج من خلال ملف pdf الذي يتم تحميله والاستعلام عن النتيجة الخاص بك.

الآن شروط القبول الموازي 2021 /2022

كشف وزارة التربية والتعليم العراقية عن بعض الشروط الخاصة بالقبول الموازي، ونطلعكم عنها الآن وهي:

في حالة الرغبة للالتحاق بكلية العلوم فلابد من الحصول على 5 درجات.

بالنسبة لدخول كليات الطب فيجب أن يحصل الطالب على 3 درجات كحد أدنى.

بالنسبة للالتحاق بكلية الهندسة فيجب أن يحصل الطالب على 4 درجات كحد أدنى.

أما عن باقي الكليات يحصل الطالب على 6 درجات كحد أدنى.

مصاريف الجامعات العراقية 2022

تختلف مصاريف الكليات في كل أنحاء العراق، ونستعرض عليكم الآن قائمة المصاريف الخاصة بالجامعات العراقية:

كليات الطب العام مصاريفها 4.500.000 دينار عراقي.

كلبة طب الأسنان مصاريفها 3.750.000 دينار عراقي

كلية التقنية الهندسية تكلفتها 1.000.000 دينار عراقي.

كلية الطب والتكنولوجيا الصحية مصاريفها 1.125.000 دينار عراقي.

كلية هندسة النفط والمعماري نحو 1.50.000 دينار عراقي.

التنقية الهندسية نحو 1.000.000 دينار عراقي.