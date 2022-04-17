كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام برقم الطلب

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي من الموضوعات المهمة التي يتم البحث عنها من قبل العديد من الأشخاص ويرغبون من معرفة كيفية التسجيل وطريقة الاستعلام حيث تعتبر من الأمور المهمة بصورة كبيرة للغاية بالنسبة لهم كما يمكنكم التحر عن حالة الضمان الاجتماعي بكل سهولة بالشكل المدني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع الأشخاص المستفيدين في المملكة العربية السعودية من خلال الحساب الخاص بك في الضمان الاجتماعي وذلك في. خطوات محددة تابعوا معانا.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:

في البداية يجب عليكم للتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك يجب عليكم الدخول إلى الحساب الخاص بكم في موقع الاستعلام عن بطاقة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني.

ثم يتم الانتقال إلى شريط الادوات في رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم اختيار خدمات التنمية الاجتماعية من شريط الادوات.

قم بالضغط على خدمة الأفراد في قائمة الخدمات.

ثم يتم اختيار خدمة استقصاء بيانات المستفيدين في الضمان الاجتماعي.

ثم يتم النقر فوق تفاصيل الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي.

ثم يتم إدخال الهوية الوطنية.

ادخل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

ادخل رمز التحقق.

ثم يتم الضغط على عرض وذلك من أجل معرفة جزيت البيانات المختلفة الخاصة بحسابك في الضمان الاجتماعي والإستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور برقم السجل المدني.

الاستعلام عن حالة التحديث الضمان الاجتماعي المطور