رابط تقديم المكرمة الملكية رمضان 1443.. شروط الحصول على المكرمة الملكية

ننشر لكم متابعينا الكرام الآن في هذا المقال، موعد صرف المكرمة الملكية 1443 والتي يزداد البحث عن موعد صرفها في الوقت الحالي، حيث تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرفها خلال شهر رمضان المبارك، ويتم صرف المكرمة للأسر ذات الدخل المنخفض والتي تستفيد من نظام الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وجاء قرار صرف المكرمة وفقاً لتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتختلف قيمة المكرمة من شخص لأخر حسب عدد أفراد الأسرة.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

تعتبر المكرمة الملكية واحدة من أهم المساعدات المالية الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث تصرف لكل المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمساعدتهم على شراء مستلزمات الشهر الكريم، ويتم الاستفادة من المكرمة الأيتام والأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المنخفض وليس لهم دخل ثابت، والمتقاعدين وغيرهم، وينتظر الكثيرون موعد صرف المكرمة والتي لم يتم تحديدها بعد والتي تتولى مسئولية هذا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.

شروط المكرمة الملكية

يمكن الاستفادة من المكرمة الملكية لكل من يحمل الجنسية السعودية، والتي يحمل إثبات الإقامة الدائمة بالمملكة.

أن يكون من ضمن المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

لا يزيد دخل المستفيد من المكرمة الملكية عم 3000 ريال سعودي.

لابد من يتقدم بالمستندات التي تؤكد عدم ملكيته بأي سجلات تجارية وعقارات.

رابط التقديم مكرمة الملكية في رمضان 1443