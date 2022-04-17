نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان 1443 وشروط الاستحقاق والتسجيل وحالات وقف الضمان في المقال التالي
ينتظر الكثير من المواطنين الذين قاموا بتقديم طلبات الحصول على الضمان الاجتماعي، وذلك بسبب الغلاء الذي يتعرض إليه عدد من الأسر الغير قادرة، كما تجد ارتفاع الأسعار بسبب زيادة سعر الدولار أمام العملات الأخرى، كما أن الضمان الاجتماعي تحت رعاية المملكة، كما قامت الجهة المختصة بعمل تغييرات في الشروط مي بصل الضمان إلي الأفراد الأكثر حاجة، وقد بدء التسجيل للحصول عليه في نهاية شهر نوفمبر الموافق العشرين لعام 2020 واستمرت التقديمات اللي الثالث والعشرين من مايو 2022، ويعد هذا الضمان تابع لوزارة الموارد البشرية.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان
كما تم تحديد مواعيد صرف الضمان حسب تصريحات وزارة الموارد البشرية أنها تقوم بإيداع المبالغ المالية الخاصة بالضمان الاجتماعي في بداية الشهر الهجري، كما يتم صرف الضمان الخاص بشهر رمضان في الأيام القليلة القادمة، وإذا كان موعد صرف الضمان أثناء أيام العطلة تقوم الوزارة بتقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم.
شروط الاستحقاق وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي
قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق مجموعة من الشروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي، كما يحب أن يكون الفرد مستحق للحصول على الضمان:
- أن يكون الفرد من المقيمين في مدن المملكة.
- يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لا يتجاوز راتبه إذا كان موظف الحد الأدنى للأجور.
- يقوم بتقديم ما يفيد صحة استحقاقه الضمان.
- أن لا يكون المتقدم حاصل على تأمين اجتماعي من أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
- يحب موافقة الفرد على كل الشروط التي يتم طرحها.
- لا يكون الفرد المتقدم يملك قطع أراضي أو عقارات.
حالات وقف الضمان الاجتماعي
هناك عدد من الحالات يتم إيقاف الضمان الاجتماعي فيها وذلك وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية، وذلك طبقا للتعديلات الأخيرة لشروط الضمان:
- عندما لا يتواجد أحد الشروط الموضوعة من الوزارة
- عند إضافة بيانات غير ما متوفرة حيث يتم عمل التحريات اللازمة.
- عندما لا يقوم الفرد المتقدم الضمان يتم خسارة بشكل دائم.
- اذا كان من الأشخاص القادرين على العمل ولا يريد للحصول علي الضمان.
- رفض الوظائف التي يتم تقديمها للأفراد لسد احتياجاتهم المعيشة.
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