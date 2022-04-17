نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول والتسجيل بنظام نور لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في السعودية 1444 في المقال التالي
نظام نور هو أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة إلى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تحسين المنظومة التعليمية وفقًا لرؤية 2030 م، وقد تم فتح باب التسجيل لجميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية سواء السعوديين لأبوين سعوديين أو من المقيمين لأبوين غير سعوديين مع السماح لأولياء الأمور بإجراء كافةً خطوات التسجيل دون الذهاب إلى المدرسة وذلك وفقًا لـ اشتراطات القبول والتسجيل التي أقرتها وزارة التعليم والتي سنتعرف عليها بالتفصيل الآن.
شروط القبول والتسجيل في نظام نور
قامت وزارة التعليم السعودية بتعديل بعض سياسات القبول والتسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في نظام نور وذلك على النحو التالي:
- يلزم تقديم شهادة تُثبت اجتياز رياض الأطفال لمدة 1 عام دراسي بحد اقصى وتكون مختومة وموثقة.
- تقديم خطاب توصية من قِبل معلمة الروضة.
- تقديم شهادة تُثبت قدرة الطالب المستجد على الالتحاق بمرحلة الابتدائية في حالة التسجيل المبكر.
- تقديم شهادة التطعيمات الخاصة بالطفل الراغب ولي أمره بإلحاقه بالصف الأول الابتدائي.
- نسخة من شهادة الميلاد مع تقديم الأصل.
- تقديم أصل وصورة من كارت العائلة.
- تقديم عدد 1 صورة شخصية حديثة للطالب الجديد.
- إرفاق الوثائق والأوراق عبر موقع نور والتأكيد على إرسالها.
التسجيل في نور برقم الهوية
يسمح نظام نور بتسجيل أولياء الأمور لمتابعة كافةً الخدمات والمعلومات الخاصة بأبنائهم من خلال اتباع التعليمات الآتية:
- يتم الدخول إلى موقع نور الإلكتروني بالضغط على زر الرابط من هنا مباشرة.
- ثم يتم النقر فوق زر تسجيل ولي أمر جديد.
- إدخال البيانات الخاصة بولي الأمر مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
- كتابة رقم الجوال الخاص بولي الأمر.
- الضغط على تسجيل الطلب.
- ثم الانتظار لحين وصول رسالة تأكيد عبر الجوال لتوضح نجاح عملية التسجيل وامتلاك حساب جديد في برنامج نور.
- المتابعة للتسجيل في تبويب الطلاب الجدد 1444 عبر إضافة كافة البيانات المطلوبة.
خدمات نور برقم الهوية
يقدم نظام نور العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية لتحقيق رؤية مستقبلية مُشرقة لجميع الأجيال القادمة، ومن بين هذه الخدمات نذكر:
- يتيح نظام نور نتائج الطلاب والطالبات وإمكانية مراجعتها عبر الموقع الإلكتروني لنور.
- يساعد نظام نور على إمكانية التواصل المباشر مع أولياء الأمور بواسطة تطبيق إرسال النتائج الخاصة بالطلاب إلى كل ولي أمر للاطلاع عليها والتعرّف على أداء الأبناء في الاختبارات التحصيلية.
- يهدف نظام إلى توفير طريقة الحصول على درجات الامتحان الخاصة بهم بكافةً المستويات التعليمية المختلفة.
- تقديم خدمات تتعلق بأولياء الأمور مثل تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي أو في روضة الأطفال، وذلك دون الحاجة إلى زيارة المدرسة لإتمام عملية التسجيل بشكل حضوري.
- يقدم نظام نور أيضًا خدماته للمعلمين والمعلمات بتوفير إمكانية الانتقال الداخلي والخارجي بدون عقبات.
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