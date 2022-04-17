تصريح عاجل من الرئيس الأوكرانى بشأن الانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى أن كييف مستعدة لبحث مسألة رفض الانضمام إلى الناتو ووضع شبه جزيرة القرم مع موسكو بعد توقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.





وقال زيلينسكي: "أعتقد أنه يجب تقسيم كل شيء إلى خطوات عادية، وبطيئة، وهادئة". وأضاف: "هناك تفاهم، هناك ضمانات أمنية، هناك قضية الناتو، وقضية القرم، لنتحدث ولكن بعد توقف إطلاق النار وسحب المعدات العسكرية". تابع زيلينسكي، مشيرا إلى موقف الجانب الروسي: "أنتم تقولون، أولا وضع محايد، وبعد ذلك سنقوم بسحب المعدات، ونحن نقول ما الوضع الذى يمكن أن نتحدث عنه، إذا كانت المعدات هنا، ومن سيوقع من الضامنين للأمن على ذلك؟".

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