نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور لتسجيل الطلاب 1444 رابط تسجيل طالب في أول ابتدائي ورياض أطفال Noor في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1443 للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم، حيث يتم البحث حالياً من جانب أولياء عن طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور التعليمي للتعرف على الخطوات الصحيحة للتسجيل، لذلك قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير رابط تسجيل طالب مستجد في نظام نور المركزي، بالإضافة إلى خطوات التسجيل في نظام نور من الجوال ومن اللاب توب أو الكمبيوتر للتيسير على أولياء الأمور عند الرغبة في تسجيل الأبناء، وذلك بعد أن حددت الوزارة مواعيد البدء في استقبال طلبات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال 1444.

نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1443

سيبدأ نظام نور التعليمي في استقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم وبناتهم المنطبقة عليهم شروط القبول المعلنة من جانب الوزارة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ السادس عشر من شهر رمضان الجاري، وذلك بعد أعلنت الوزارة عن مواعيد التسجيل في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1444، حيث يمكنكم معرفة مواعيد التسجيل في نظام نور أول ابتدائي من خلال التالي:

البدء في تسجيل الطلاب في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية اعتباراً من تاريخ 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 23 رمضان 1443هـ. تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من 16 رمضان 1443هـ، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ. التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اعتباراً من تاريخ 7 شوال 1443، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

رابط التسجيل في نظام نور

يتاح تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي أو تسجيل طفل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل من خلال تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر أو من حساب قائد المدرسة، وليس هناك أي منصة أخرى لاستقبال طلبات التسجيل في أول ابتدائي، فمن يرغب في الحصول على رابط التسجيل الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط نظام نور لتسجيل الطلاب 1444 (noor.moe.gov.sa).

طريقة تسجيل طالب وولي أمر في نظام نور

يتم التسجيل في الصف الأول الابتدائي عن طريق حساب نظام نور ولي الأمر أو من خلال مستخدم قائد المدرسة في نظام نور، ومن يرغب في التعرف على خطوات تسجيل طالب جديد عبر موقع نظام نور لتسجيل الطلاب وفق فترات التسجيل المعلنة من جانب الوزارة، فيمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تسجيل طالب من الجوال

هناك بعض أولياء الأمور الغير مالكين لأجهزة كمبيوتر أو لاب توب، ويرغبون في التعرف على طريقة التسجيل من الهاتف الجوال الخاص بهم، لذلك قمنا بتوفير طريقة تسجيل الطلاب من الجوال من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

نظام نور نتائج الطلاب 1443

يمكنكم عرض نتائج الطلاب الآن عن طريق النقر على أيقونة “التقارير”، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي ثم النقر على أيقونة “ابحث”، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور من حساب ولي الأمر عن طريق الفيديو التالي:

ضبط نظام نور اسم المستخدم وكلمة المرور

يتيح نظام نور المركزي أمام أولياء الأمور والطلاب والطالبات إمكانية الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بهم عن طريق تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم وغالباً ما يكون رقم السجل المدني – كلمة المرور – رمز التحقق)، وفي حال نسيان اسم المستخدم أو كلمة السر، يمكنكم التعرف على طريقة إعادة تعيين كلمة السر أو اسم المستخدم من خلال الفيديو التالي:

أما عن رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالسجل المدني فقط وبدون رقم سري، فيجب العلم أن هذا الموقع تم إيقافه حالياً من جانب الوزارة، والموقع المتوفر حالياً هو موقع نظام نور باسم المستخدم وكلمة المرور، ويمكنكم دخول نظام نور المركزي من خلال رابط نظام نور لتسجيل الطلاب الرسمي المرفق.

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