مهلة من روسيا لـ فلول القوات الأوكرانية فى ماريوبول للاستسلام

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية التى ما زالت تقاتل فى ماريوبول ستنجو بنفسها إذا ألقت سلاحها ابتداء من الساعة السادسة صباحا بتوقيت موسكو (0300 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.





وقالت روسيا إن المقاتلين المتبقين، الذين تقول إنهم أوكرانيون وأجانب، محاصرون فى مصنع أزوفستال للصلب. ونقلت تاس عن الكولونيل ميخائيل ميزينتسيف، مدير المركز الوطنى الروسى لإدارة الدفاع، قوله إن الوضع فى المصنع "كارثي". من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكرانى فولودومير زيلينسكى إن الوضع فى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة مازال عصيبا للغاية وإن كييف على تواصل يومى مع المدافعين عن المدينة. واتهم زيلينسكي، فى كلمة عبر الإنترنت، روسيا بمحاولة القضاء على سكان المدينة لكنه لم يتطرق إلى زعم موسكو فى وقت سابق بأن قواتها طهرت كل المناطق السكنية فى ماريوبول من القوات الأوكرانية.

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