اسرع طريقة لسحب الأموال من بطاقة ATM بدون استخدام البطاقة

من المعروف أن طريقة سحب الأموال من الحساب البنكي عن طريق ماكينة الصرف الآلي تحتاج إلى البطاقة، ولكن الآن أصبح من الممكن أن تتم هذه العملية دون استخدام البطاقات وأصبحت هي الطريقة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وذلك لأنها مضمونة وسريعة، كما أن هناك مشكلة تواجه الكثير من الأشخاص أثناء عملية الدفع وهي عدم توافر هذه البطاقة لذلك فهذه الطريقة جاءت لتحل هذه المشكلات.

خطوات سحب الأموال من ماكينة الصرف بدون استخدام بطاقة

تحتاج عملية سحب الأموال إلى استخدام البطاقة بشكل دائم، ولكن تم التوصل إلى طريقة جديدة يمكن من خلالها السحب في حالة عدم توفر هذه البطاقة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى أقرب ماكينة صرف آلي، وباستخدام الهاتف المحمول يتم إدخال الكود الذي تم تحديد لعملية السحب عن طريق رقم الهاتف.

في هذه الخطوة يتم إدخال المبلغ الذي يرغب المستخدم في الحصول عليه من الماكينة.

سيتم إرسال رقم سري خاص بهذه العملية على رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

من خلال الخدمات التي تعرضها ماكينة الصرف يقوم المستخدم باختيار خاصية المحفظة الإلكترونية.

سيظهر على الشاشة خانة يقوم المستخدم بكتابة رقم السري الذي تم إرساله على الهاتف المحمول.

يتم الضغط على كلمة تم، ثم سيظهر مربع خاص بإدخال الرقم السري لعملية سحب الأموال من هذا الحساب.

يقوم المستخدم بإعادة إدخال المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه مرة أخرى ثم يقوم بالضغط على كلمة تم وانتظار الأموال.

كيف تتم عملية إيداع المال في ماكينة الصرف الآلي

الآن من الممكن أن تتم عملية إيداع الأموال من خلال ماكينة الصرف الآلي ولكن دون استخدام بطاقة، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: