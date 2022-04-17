نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 ورياض الأطفال نور ولي الأمر noor.moe.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 لولي الأمر بعد أن تم إصدار التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444 من جانب وزارة التعليم، ونظراً لأهمية التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور بالصف الأول الابتدائي وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم في المدارس، فقد أصدرت الوزارة بالتعميم فترات التسجيل في نظام نور أو مواعيد تسجيل الطلاب في الصف الأول، ومن له صلاحية التسجيل في نظام نور برقم الهوية، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي ورياض الأطفال من مستخدم ولي الأمر.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1444 بمشيئة الله تعالى، وقد أكدت على ضرورة اعتماد العمل بالتعميم الجديد وبما ورد في دليل القبول والتسجيل وإبلاغه لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية “تحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة”، والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية.

ويسعى أولياء الأمور في الوقت الحالي للتعرف على مواعيد تسجيل الطلاب أو فترات التسجيل في نظام نور 1443، ومن له الحق في التسجيل وفق الصلاحيات التي منحها له نظام نور التعليمي، والتعرف على خطوات التسجيل في نظام نور المركزي لولي الأمر أو للطلاب المستجدين، حيث يتم إرفاق كافة الأمور التي تتعلق بعملية تسجيل طالب جديد في نظام نور عبر موقع ثقفني.

مواعيد التسجيل في نظام نور للابتدائي 1444

بدء تسجيل الطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية اعتباراً من 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 23 رمضان 1443هـ.

تسجيل الطلاب في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من 16 رمضان 1443هـ، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

بدء تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 في المدارس الحكومية اعتباراً من تاريخ 7 شوال 1443، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

رابط نظام نور تسجيل 1443

يتم التسجيل في نظام نور عن طريق قائد المدرسة أو من خلال حساب نظام نور لولي الأمر، حيث يتم الدخول بحساب ولي الأمر عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة السر) ورمز التحقق، ومن ثم تسجيل طالب جديد واتباع الخطوات الموضحة بالفيديو المرفق بالمقال، ويمكنكم الدخول إلى نظام نور من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 (noor.moe.gov.sa).

طريقة التسجيل في نظام نور 1444

أعلنت وزارة التعليم عام عن إتاحة رابط التسجيل في نظام نور لولي الأمر لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك بعد حلول موعد بدء التسجيل المحدد بالخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي من خلال الفيديو التالي:

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من الجوال

من يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد أو تسجيل طالب جديد في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ومن يرغب في التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب والطالات المستجدين والمستجدات أو تسجيل طالب جديد في نظام نور يمكنه ذلك وفق الموعد المحدد له رسمياً كما هو موضحاً الجدول المرفق، كما يمكنكم دخول موقع نور من خلال اتباع رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1443 الرسمي المرفق.