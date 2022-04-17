نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل والاستعلام عن الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بكثافة في المملكة العربية السعودية، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 بعد الحصول على الموافقة الرسمية من السلطات السعودية التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة من خلال تقديم الدعم المناسب للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، ويستهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد تقديم خدمات التدريب والتأهيل للمستفيدين القادرين على العمل، كما تقدم الدعم النقدي المباشر للأسر المستفيدة لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية وتمكينهم من تحسين حالتهم المعيشية، ومن أهم شروط استمرار الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور التزام رب الأسرة بالفحص الطبي المطلوب طوال مدة تلقي معاش الضمان والالتزام باستكمال تطعيمات الأطفال التابعين ،ومن ثم تم وضع عقوبات على الأسر المستفيدة في حال عدم التزامهم بالشروط والأحكام التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومن خلال هذا المحتوى نستعرض لكم رابط دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور، وشروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وعرض الحد المانع لمعاش الضمان المطور، وهل يؤثر حساب المواطن على الضمان المطور.

دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويستهدف النظام وصول أموال الزكاة لمستحقيها الحقيقيين، كما يهدف نظام الضمان المطور الجديد إلى تحسين القوى العاملة من خلال توفير دورات تأهيلية وتدريبية للمستفيدين، حيث يقوم النظام الجديد على تحسين مهاراتهم من أجل تحويلهم إلى أشخاص منتجين لتعزيز جودة حياتهم الاقتصادية وتحسين مستواهم الاجتماعي، وأطلقت وزارة الموارد البشرية رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتلقي طلبات التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا من خلال بيانات حول آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور نقدمه لكم من خلال النقاط التالية:

التقديم في معاش الضمان المطور يتم من خلال التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر شبكه الإنترنت.

قامت الوزارة بإجراء تعديلات وتحديثات على منصة الضمان حتى تكون متوافقة مع آلية تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور.

تبدأ منصة الضمان المطور في استقبال طلبات المتقدمين من يوم 20 نوفمبر 2021.

المنصتان ستستمران في العمل بالتوازي حتى يوم 23 مايو 2022 وبعدها يتم إغلاق منصة الضمان القديمة.

يقوم النظام خلال هذه الفترة بنقل بيانات المستحقين تدريجيا، ويتولى المختصين مهمة دراسة الحالات المستحقة والتأكد من استيفائهم شروط استحقاق الضمان المطور الجديد.

طريقه تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الدخول إلى موقع الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية يكون بعد الانتهاء من التسجيل في نظام الضمان المطور حتى يتسنى للمتقدم امتلاك حساب على البوابة الإلكترونية، ويتمكن من مواصلة الولوج إلى المنصة والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للمستفيدين من معاش الضمان المطور، وفيما يلي خطوات تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور:

الدخول إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. إدخال اسم المستخدم أو كتابة رقم الهوية. إدراج كلمه المرور بدقه بالخانة المخصصة لها. نسخ رمز التحقق كما يظهر على الشاشة. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

موقف المستحقين القدامى من الضمان الاجتماعي المطور

يزيد التفاعل في الآونة الأخيرة من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث يهدف النظام الجديد إلى خلق بيئة إنتاج جيدة للمستفيدين من معاش الضمان المطور من خلال تقديم دورات تأهيلية وتدريبية لهم وتوفير فرص عمل ملائمة بالتنسيق مع صندوق دعم الموارد البشرية إلى جانب الدعم المالي المباشر المقدم للمستفيد في ضوء تنفيذ رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد قوي ومزدهر في وطن يشجع على العمل واستغلال الكوادر الوطنية بشكل افضل، ولكن هل يلزم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالنسبة للمستحقين القدامى، فقد ورد سؤال إلى وزارة الموارد البشرية عبر تويتر من أحد المغردين يقول “هل مسجل قبل في الضمان يسجل الآن أو يكتفي بالتسجيل السابق؟ “وجاء رد فريق خدمه المستفيدين بالوزارة على النحو التالي:

يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي السابق على المسجلين الفعليين على أن يستمر صرف معاش الضمان القديم لهم حتى ينتهي العمل بالنظام القديم لمدة لا تزيد عن عامين.

ستقوم الوزارة بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور عليهم.

تستقبل منصة الضمان المطور طلبات التسجيل إلكترونيا تدريجيا في حال استيفائهم لشروط أهلية نظام الضمان المطور.

يمكن للمتقدمين على معاش الضمان المطور متابعة طلبهم إلكترونيا من خلال تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية والاستعلام عن حالة الضمان المطور بالسجل المدني من خلالها.

وعلى الجانب الآخر ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية “سعد آل حماد” عن موقف المستفيدين القدامى من صرف المعاش القديم والتسجيل في النظام الجديد، حيث قال أن المستفيدين من نظام الضمان القديم في منصة الضمان الجديدة لأن الوزارة أتاحت فترة التسجيل لمدة تصل إلى سته شهور، كما سمحت الوزارة بصرف المعاش لهم بشكل شهري حسب النظام القديم حتى ينتقل بهم إلي نظام الضمان المطور الجديد.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

تكثر التساؤلات متى ينزل الضمان المطور الجديد كل شهر، وكشفت وزارة الموارد البشرية عن تاريخ نزول راتب الضمان المطور بعد انتشار شائعات حول تأخير موعد الصرف، وذكرت مصادر رسميه للوزارة بأنها تعمل في الآونة الأخيرة على توحيد موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور مع معاشات مستفيدي الضمان القديم، حيث سيتم ذلك من خلال توحيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر بالتقويم الميلادي سواء للضمان الجديد أو للمستفيدين القدامى.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حددت السلطات السعودية شروط التسجيل في الضمان المطور الجديد في ضوء سعي الحكومة السعودية في تحقيق حياه اجتماعية عادلة بين فئات المجتمع والعمل على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا في سد أعباء الحياة اليومية، ووضعت شروط الضمان المطور لضمان وصول المعاشات للمستحقين الفعليين للدعم، وفيما يلي عرض تفصيلي لشروط التقديم في الضمان المطور الجديد 1443:

أن يكون المستفيد من معاش الضمان المطور سعودي الجنسية. حدد النظام فئات معينة لا يجب عليهم استيفاء شرط الجنسية السعودية وهي كالتالي: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي.

إذا كانت المتقدمة أرملة أو مطلقة غير سعودية ولها أبناء سعوديين.

ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ممن يملكون بطاقات تنقل سارية. يمنع النظام الجديد أن يكون المستفيد مقيما في أحد مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة. من شروط الاستحقاق للمعاش ألا يتجاوز داخل الفرد المستقل أو الأسرة الحد الأدنى الذي تم تحديده للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة والحد الأدنى للمعاش لكل فرد في الأسرة 550 ريال سعودي. إذا كان العائل له أكثر من أسرة يسمح النظام لكل أسرة صرف معاش مستقل. اشترط النظام لاستيفاء الأهلية في الضمان المطور ألا يكون لدى المتقدم أصولا ذات قيمة عالية حتى لا يسقط الاستحقاق عنه. لا يمنع وجود شخص من أفراد الأسرة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة المستحقة من صرف المعاش طبقا للنظام الجديد. ينبغي على المستفيد الالتزام بحضور كافة البرامج التدريبية ودورات التوظيف المنظمة للأشخاص القادرين على العمل في الأسرة المستفيدة.

هل حساب المواطن يوثر على الضمان المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كيفية ومدى تأثير راتب حساب المواطن على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال هذه النقاط:

أكدت وزارة الموارد البشرية على ضرورة الإفصاح عن كافة مصادر الدخل وإضافتها عند التسجيل في الضمان المطور.

ذكرت الوزارة أن دعم برنامج حساب المواطن يعتبر من أنواع الدخل غير المكتسب وفقا لتصنيف الدخل في نظام الضمان المطور.

يقوم نظام الضمان المطور بالتحقق من كافه مصادر الدخل لاحقا للتأكد من أهلية المتقدمين للاستحقاق والحصول على معاش الضمان المطور.

ما الحد المانع لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

أشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية من خلال لقاء تلفزيوني عن كيفية احتساب الحد المانع لاستحقاق المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، ونستعرض لكم من خلال النقاط التالية كيفيه معرفة الاستحقاق من عدمه:

إذا كان إجمالي دخل الأسرة أن أكبر من مجموع ما سيتم صرفه من الضمان المطور له، فهذا يعني أنه لن يتم شموله في معاش الضمان المطور.

إذا كان مجموع دخل المتقدم أقل من الحد المانع فيتم شموله في معاشات الضمان الجديد.

إذا كان المستفيد يحصل على راتب من وظيفة يسمى دخل مكتسب ولا يحتسب كاملا بل يتم خصم 50% حتى يضمن له سد احتياجاته الأساسية.

في حال حصول المتقدم على راتب 4000 ريال سعودي فإنه يتم خصم نسبة 50% من هذا المبلغ حيث يتم احتساب 2000 ريال فقط، وبعدها يتم خصم المبلغ من معاش الضمان المستحق للأسرة وهو من 1100 لرب الأسرة ومبلغ 550 ريال عن كل فرد في الأسرة ثم يتم تحديد الحد المانع من الفارق بينهما.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن التقديم في نظام الضمان المطور لجميع الأسر والأفراد بعد استيفائهم لشروط الاستحقاق الجديدة، والتسجيل متاح من خلال رابط البوابة الإلكترونية لنظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما يمكن للمتقدم إيقاف الطلب إذا أراد في أي وقت، وأتاحت الوزارة التسجيل في الضمان المطور للشخص غير المتزوج في حال إعالته لإخوته ووالدته، فإذا تحققت فيه شروط الاستحقاق للمعاش يتم صرف الدعم له، حيث تقوم الوزارة بإرسال الباحث الاجتماعي لزيارة مسكن المتقدم للتحقق من استيفاء الشروط ورفع توصياته إلى الوزارة، ويقوم نظام الضمان الاجتماعي المتطور بتحديد رب الأسرة “العائل” عند تقديم الطلب الإلكتروني عبر المنصة، وفيما يلي خطوات التسجيل في الضمان المطور إلكترونيًا:

الدخول إلى منصة الضمان المطور. اضغط على خيار تسجيل جديد. إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. انقر على تبويب نظام الضمان الجديد. اضغط على أيقونة تسجيل جديد. ملء الفراغات بالبيانات التالية: رقم الهوية الوطنية.

إدراج تاريخ الميلاد.

إدخال رقم الهاتف الجوال.

ثم نسخ رمز التحقق المرئي.

الإطلاع على الشروط والأحكام من خلال قراءتها والضغط على الموافقة.

إرفاق كافة الوثائق المطلوبة ورفعها على المنصة إلكترونيا.

اضغط على كلمة إرسال.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور

تتأثر نتائج الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور بعدة عوامل، وقد يرفض طلب البعض من المتقدمين في حالة ثبوت أحد الحالات التالية على المتقدم:

سفر المتقدم: حيث أن تواجد المستفيد خارج الأراضي السعودية وبقائه لأكثر من عام في الخارج يمنعه من استحقاق المعاش.

الدخل: إذا كان دخل الأسرة المستفيدة يتجاوز معاش الضمان المطور يمنع المتقدم من استحقاق راتب الضمان الجديد.

السجن: تواجد المتقدم داخل أحد السجون لا يتيح له فرصة الحصول على الدعم للضمان المطور.

عدد المركبات: فإن عدد المركبات التي قد يمتلكها المستفيد يمنعه من الاستحقاق في نظام الضمان المطور.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المحتوى عن كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور وكيفية الاستعلام عن الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية وشروط استحقاق معاش الضمان المطور 1443 والحالات التي قد تؤثر في أهلية معاشات الضمان الجديد.