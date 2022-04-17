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البسبوسة تعتبر من أكثر أصناف الحلى التي يحبها الناس، خاصة الأطفال وكبار السن، لأنها تتميز بمذاق طري ولذيذ، ورائحة قوية تجذب الجميع، مما يجعل جميع السيدات يريدون تحضيرها مثل الشيفات، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل البسبوسة في البيت. طريقة عمل البسبوسة في البيت المقادير ١/٢ كيلو سميد البسبوسة.

كوب كبير من الحليب الفاتر.

١٥٠ جرام من السكر.

١٠٠ جرام سمن بلدي ذائب.

٤ ملاعق صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

رشة من الفانيلا. مقادير عمل الشربات كوبان صغيران من السكر.

ثلاث كؤوس كبيرة من الماء.

رشة ملح ليمون.

خمسة جرام من الفانيلا.

٢ ملعقة صغيرة من عسل الجلوكوز. مقادير التزيين ربع كوب كريز.

١/٤ كوب كبير من المكسرات.

خمسون جرام من الفول السوداني. خطوات التحضير امزجي مقدار عسل النحل الطبيعي مع مقدار السكر، والسمن البلدي جيدا، ثم ضيفي إليهم الفانيلا والحليب. ضيفي السميد بشكل تدريجي فوق خليط عسل النحل، ثم قلبي جميع المكونات بواسطة ملعقة، حتى تتماسك جميع المكونات مع بعضها البعض. ضعي خليط السميد في قالب مدهون بالزبدة وزينيها بالمكسرات والكريز والفول السوداني، ثم ضعيه في فرن ساخن، ثم اتركيه لمدة ١٥ دقيقة، حتى تنضج البسبوسة. وزعي الشربات فوق البسبوسة، حتى تصبح البسبوسة في البيت جاهزة للتقديم. خطوات تحضير عمل الشربات اسكبي كل من السكر ومقدار الماء في وعاء حراري، ثم قلبيهم بالملعقة الخشب حتى يذوب السكر. ضعي القالب على درجة حرارة متوسطة، ثم استمري في تقليب خليط السكر لمدة خمس دقائق. اتركي الخليط على النار لمدة عشر دقائق، حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان. ضيفي مقدار عسل الجلوكوز، وملح الليمون وباقي المكونات إلى خليط السكر. قلبي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط لونه ذهبي فاتح وقوامه كثيف، ثم اسكبيه في وعاء زجاجي، ثم اتركيه يبرد تماما، حتى يصبح الشربات جاهز للاستخدام. نصائح لنجاح البسبوسة في البيت اخفقي المكونات مع مقدار السميد جيدا.

اجعلي الخليط متماسك قليلا.

اسكبي الشربات فوق البسبوسة وهي ساخنة.

ضعي ملعقتين من العسل في خليط البسبوسة، حتى يعطيها مذاق مميز. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة في البيت بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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