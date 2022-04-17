نظام نور تسجيل طالب noor 1444 في الصف الأول الابتدائي من حساب ولي الأمر

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عمر شويل - جدة ننشر رابط نظام نور تسجيل طالب noor 1444 في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث من المقرر أن تبدأ وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم الأحد في استقبال طلبات تسجيل طالب مستجد في نظام نور 1443، ويتم التسجيل للطلاب عبر موقع نظام نور المركزي من حساب قائد المدرسة أو من حساب نظام نور لولي الأمر، وكانت قد وجهت الوزارة في تعميمها الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ كافة الإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة باعتماد التنظيم الجديد للتسجيل، وذلك لأهمية التهيئة المبكرة والاستعداد للتسجيل في الصف الأول للطلاب المستجدين وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بالمدارس، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط التسجيل في نظام نور ولي الأمر، وخطوات أو طريقة تسجيل طالب جديد من حساب ولي الأمر الشخصي.

نظام نور تسجيل طالب noor 1444

أعلنت وزارة التعليم عام عن إتمام تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي فقط عبر نظام نور التعليمي من خلال رابط التسجيل المحدد وفق نوع المستخدم والصلاحيات الممنوحة له من قبل الوزارة، كما أكدت على ضرورة التأكد من أن كافة الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية قد تم إضافتها في نظام نور 1444، ويتم التأكد من الإضافة من خلال الإدارات التعليمية.

ومن المقرر وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة من جانب وزارة التعليم لبدء تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال أن يبدأ نظام نور في استقبال طلبات التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل لهذه الفئة من الطلاب حتى تاريخ 23 رمضان 1443هـ (من ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى).

كما يستقبل طلبات تسجيل الطلاب في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 16 رمضان 1443هـ، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ (من ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً كحد أدنى إلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى).

رابط التسجيل في نظام نور المركزي الرسمي

يتم التسجيل في نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي والنقر على “تسجيل طالب جديد” أو تسجيل ابن جديد، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو المرفق بالمقال، ومن يرغب في الحصول على رابط نظام نور تسجيل طالب noor 1444 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط نظام نور الموحد (noor.moe.gov.sa).

خطوات التسجيل في نظام نور “تسجيل طالب مستجد”

يتم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1444هـ من خلال الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر وإنشاءً حساباً جديداً في حال عدم وجود حساب مسبق، وفي حال وجود حساباً مسبقاً لولي الأمر، فيتم الدخول مباشرة إلى شاشة نظام نور الرئيسية، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

أما عن روابط التسجيل المحددة من قبل وزارة التعليم على حسب نوع المستخدم وصلاحياته، فقد أعطت الوزارة صلاحية تسجيل طالب جديد لأولياء الأمور وقادة المدارس، ويتم تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر عن طريق دخول موقع نور التعليمي المركزي الذي يتطلب الدخول إليه تعبئة البيانات (اسم المستخدم – كلمة السر).

ويتم من خلال حساب نظام نور لولي الأمر تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجلاً مدنياً، وتسجيل الطلاب المستجدين غير السعوديين الجاملين إقامة نظامية، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي الجنسية.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من الجوال

من يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد أو كيفية تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور التعليمي أو خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور المركزي من الهاتف الجوال، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي: