موعد صرف راتب التقاعد لشهر أبريل 1443 العد التنازلي

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عمر شويل - جدة ازداد البحث بشكل كبير عن ميعاد صرف راتب المتقاعدين عن هذا الشهر أبريل، وراتب التقاعد يقدم للأشخاص المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن المعاش، فالمملكة حريصة دائماً على أن توفر رواتب المتقاعدين بالميعاد المحدد بكل شهر وتصرف الرواتب باليوم الخامس والعشرين، ولذلك فإننا خصصنا لكم مقالنا للتحدث عن موعد صرف راتب التقاعد لشهر أبريل.

موعد صرف راتب التقاعد لشهر أبريل

مع كثرة التساؤلات عن راتب المتقاعدين بشهر رمضان الموافق ميلادياً شهر أبريل، فإننا سنقوم بالإجابة عن هذا الأمر طبقاً للوقت المحدد من الوزارة، حيث أنها ثبتت ميعاد الصرف بشكل شهري في اليوم الخامس والعشرين بالشهر الميلادي.

وإن صادف ميعاد الصرف عطلة من العطلات الرسمية يقدم يوم أو يؤخر يوم، فإن صادف الراتب يوم الجمعه يتقدم ليوم الخميس، أما إن كان ميعاد الصرف السبت يتم تأخير اليوم الأحد، ميعاد صرف راتب لهذا الشهر هو 24 رمضان الموافق 25 من شهر أبريل، أي أن الوقت المتبقي على صرف الراتب هو ثمانية أيام من الآن.

شروط الحصول على راتب التقاعد

هناك بعض الشروط المحددة من قبل الوزارة والتي تلزم حتى يستطيع الشخص الصرف لراتب التقاعد بشكل شهري، وإليكم أهم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً أن يكون الشخص قد بلغ 60 عام أو حتى تجاوز 60 عام.

التوقف عن كافة الأعمال التي تكون خاضعة للنظام.

المدة التي قضاها بالعمل لا تكون أقل من 120 شهر.

وأيضاً من ضمن الشروط أن يكون المتقاعد قد مضى عليه 25 عاماً بالعمل.

وفي حال مضى على عمله 15 عام ولكن تم إنهاء وظيفته بأي قرار حكومي أو لأي شيء آخر بإمكانه أيضاً أن يصرف راتب التقاعد.

وأيضاً يسمح بصرف الراتب لمن مضى عليه 20 عام بالعمل، وهذا عبر التقدم لطلب بالجهة المعنية التي يعمل بها، فإن وافقت فله راتب التقاعد.

المستندات المطلوبة لصرف المعاش

توجد بعض المستندات التي يتم طلبها حتى يكون الشخص مستحقاً لراتب التقاعد، وإليكم هذه المستندات وهي كالآتي: