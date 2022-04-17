إطلاق نار فى ولاية أمريكية وإصابة 10 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وقال قائد شرطة كولومبيا وليام هولبروك فى مؤتمر صحفى إن عناصر الشرطة توجهوا إلى مكان الحادث فور إبلاغهم، وعملوا على إجلاء الموجودين هناك.

وأضاف أن أعمار المصابين تتراوح بين 15 و75 عاما.

ولفت إلى أن 8 من المصابين حالتهم حرجة، لكنها مستقرة، مضيفا: "المهم أنه ليس لدينا قتلى".

وتابع أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم فى الحادثة، مردفا قوله: "لا نعتقد أن هذا كان عشوائيا، نعتقد أن المسلحين يعرفون بعضهم البعض".

وأعلنت الشرطة منذ ساعات عن إصابة عدد من الأشخاص فى مركز كولومبيانا التجارى فى حادث إطلاق نار، دون أن تحدد عددهم.

ويقع مركز "كولومبيانا سنتر" التجارى على بعد حوالى 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.