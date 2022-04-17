مستشار البرهان: التوافق السياسى سيظل هدف القيادة فى السودان

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان العميد الطاهر ابوهاجة، أن التوافق السياسى سيظل هو هدف القيادة العليا فى الدولة الذى تسعى له وتبذل الممكن وغير الممكن لأجل تحقيقه.





وقال أبو هاجة فى بيان صحفى مساء اليوم السبت، إن حديث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الانتقالى، أمس يعبر بجلاء عن جهد وصبر لا حدود له بذل ومازال يبذل من أجل وصول الفرقاء السودانيين لتوافق سياسى، والذى بلاشك يحتاج لتقديم تنازلات آنية ستكون مفيدة ومربحة وتمثل رصيدا مثمرا على المدى الاستراتيجى وتعود بالنفع على التحول الديمقراطى بالسودان.

وأضاف ابوهاجة، أن التوافق السياسى درع حصين وقاعدة متينة لنجاح الانتقال الديمقراطى ويحتاج لعقل سياسى استراتيجى منضبط.

وطالب بأن يتحول المجتمع بكل كياناته وأجسامه وشبابه ولجان مقاومته إلى قوة فاعلة ذات دفع إيجابى بدلا أن تكون أداة لهدم وإعطاب التحول الديمقراطى.

وأشار أبوهاجة إلى أن روح خطاب البرهان أمس تقول إن التوافق هو إلتفاف وتجمع السودانيين بكل كياناتهم وهيئاتهم وأجسامهم وأحزابهم المختلفة حول الأفكار والنقاط والمبادئ والقضايا الوطنية التى لا خلاف عليها وتثبيتها ثم الاستمرار فى الحوار حول القضايا المختلف حولها.

وأكد ضرورة اتفاق السودانيين حول قواسم مشتركة يمكن أن تشكل مفرداتها منصات انطلاق قابلة للتطور نحو حل سياسى ومن ثم صياغة وكتابة برامج ورؤى للتوافق السياسى الذى يؤمن ويضمن الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والديمقراطى والأمن القومى ويعبد الطريق أمام الحريات بكافة أشكالها.

وقال: "آن الآوان للبعد عن التعنت والإنكفاء على الذات الذى يعطل التوافق الوطنى".

وكان رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد العمل على تهيئة المناخ للحوار فى السودان.

وقال البرهان - أمس - إنه عقد اجتماعا مع السلطات القضائية لدراسة الوضع القانونى للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، لافتا إلى أنه خلال يومين أو ثلاثة أيام سيتم إطلاق سراحهم.

وأوضح أنه وجه الأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره، مما يساعد على تهيئة المناخ للحوار.