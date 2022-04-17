دوت الخليج :- ينفذ مئات الاشخاص وقفة تضامنية مع القدس والأقصى في محيط السفارة الاسرائيلية بالرابية بالعاصمة عمان دعا اليها قوى وفعاليات حزبية واهلية . وندد المحتجون باقتحام القوات الاسرائيلة المسجد الاقصى في صلاة فجر الجمعة والاعتداء واعتقال المئات . وهتف المشاركون خلال الوقفة ضد الاحتلال , وكما طالبوا بإلغاء اتفاقية وادي عربة وسط تواجد امني كثيف ولا زال العشرات يتوافدون للمكان . يذكر ان وقفات مشابهة تجري وجرت اليوم نصرة للأقصى والقدس المحتلة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غضبة اردنية ووقفات متفرقة ضد اقتحام جنود الاحتلال للاقصى .. بالفيديو والصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.