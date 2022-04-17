نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 رابط وطريقة تسجيل طالب مُستجد noor.moe ولي الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 لولي الأمر لتسجيل الأبناء في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل عبر نظام نور لولي الأمر، وذلك بعد أن تم صدور التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، حيث وفرت الوزارة بالتعميم كافة التفاصيل التي يحتاج إليها ولي الأمر عند تسجيل الأبناء في نظام نور 1443، فقد تضمن التعميم لمواعيد أو فترات التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب الجُدد، ومن خلال ثقفني يكن التعرف على خطوات التسجيل في نظام نور لولي الأمر أوطريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من الجوال، وتوفير رابط نظام نور تسجيل طالب جديد.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444

أصدرت وزرا ة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1444هـ في نظام نور ولي الأمر، وقد أكدت الوزارة على ضرورة اعتماد التعميم والعمل به وبما ورد في دليل القبول والتسجيل، وإبلاغه لجميع مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن الكريم، والمدارس العالمية الأجنبية والمدارس الأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية.

وقد أوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في استقبال طلبات تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي اعتباراً من تاريخ السادس عشر من شهر رمضان الجاري، حيث يبدأ نظام نور ولي الأمر في تسجيل الطلاب وفق الفئة المحددة من جانب الوزارة، ومن يرغب في معرفة مواعيد تسجيل الطلاب في أول ابتدائي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

بدء تسجيل الطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية اعتباراً من 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 23 رمضان 1443هـ. تسجيل الطلاب في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من 16 رمضان 1443هـ، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ. التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اعتباراً من تاريخ 7 شوال 1443، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد إغلاق نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 في 17 ربيع الأول 1444هـ.

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443

يتم تسجيل الطلاب الجُدد من خلال حساب نظام نور لولي الأمر أو عن طريق مُستخدم قائد المدرسة، وتتمثل خطوات التسجيل التي تبدأ بتسجيل ولي أمر جديد في النظام المركزي في التالي:

دخول نظام نور 1443 باتباع الرابط الرسمي التالي ( noor.moe.gov.sa ).

). من الشاشة الرئيسية، قم بالنقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد.

تعبئة البيانات المطلوبة (سجل ولي الأمر + اسم المستخدم المقترح)، ومن المُفضل ترك الاسم المقترح كما هو لتلاشي نسيانه فيما بعد، ثم النقر على “التالي”.

تعبئة البيانات بصفحة تدقيق بيانات ولي الأمر والابن (رقم الهوية الوطنية أو رخصة الإقامة للطالب + صلة القرابة بالطالب + تاريخ الميلاد)، ثم النقر على “تدقيق”.

سيتم إرسال كلمة السر الخاصة بالحساب على الرقم المسجل في نظام نور.

قم بكتابة اسم المستخدم ثم كلمة المرور ورمز التحقق.

قم بتغيير كلمة السر بكتابة كلمة المرور الجديدة ثم تأكيدها وكتابة البريد الإلكتروني ثم “حفظ”.

ويمكنكم متابعة باقي الخطوات عن طريق متابعة شرح طريقة تسجيل الطلاب الجُدد بالفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تسجيل الطلاب الجُدد من الجوال

نوفر لمتابعي موقع ثقفني خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي عبر موقع نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 من الجوال، حيث بإمكانكم الآن التعرف على الخطوات من خلال متابعة الفيديو التالي:

نظام نور نتائج الطلاب 1443

يمكنكم عرض نتائج الطلاب الآن عن طريق النقر على أيقونة “التقارير”، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي ثم النقر على أيقونة “ابحث”، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور من حساب ولي الأمر عن طريق الفيديو التالي:

نظام نور ولي الأمر 1443

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجلاً مدنياً، وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يحملون إقامة نظامية، وتسجيل الطلاب المستجدين من أم سعودية وأب غير سعودي.

وقد أوضحت الوزارة أن التسجيل لولي الأمر يتم من خلال نظام نور الرئيسي باسم المستخدم وكلمة المرور، ويشمل التسجيل الطلاب والطالبات الذين أكملوا سن الست سنوات، ومن تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً.

بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الطلاب ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ 180 يوماً ممن تنطبق عليهم ضوابط قبول هذه الفئة من الطلاب، ويمكنكم الإطلاع والتعرف على الضوابط من خلال الفيديو المرفق والمتضمن لدليل القبول والتسجيل أعلى الصفحة، ومن يرغب في الحصول على رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 الرسمي المرفق.

نظام نور إعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم

في حال عدم القدرة على الدخول إلى ملف ولي الأمر الشخصي في نظام نور التعليمي لنسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم، فهنا يتم الدخول إلى نظام نور باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ومن الشاشة الرئيسية قم بالنقر على هل نسيت كلمة السر أو اسم المُستخدم، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

تسجيل الطلاب في نظام نور لولي الأمر

طبقاً للخطة الزمنية الصادرة عن وزارة التعليم عام أو فترات تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443 عبر نظام نور لولي الأمر المركزي الواردة بالتعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات في نظام نور 1443، فمن المقرر أن يبدأ التسجيل في نظام نور اعتباراً من تاريخ السادس عشر من شهر رمضان الجاري.

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