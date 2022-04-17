رئيسة وزراء تونس: حريصون على الارتقاء بخدمات ذوى الإعاقة

وشددت رئيسة الوزراء التونسية خلال استقبالها اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة وفدًا عن المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوى الإعاقة على ضرورة ضمان الاندماج الكامل لهذه الفئة ذات الاحتياجات الخاصة فى المجتمع عبر تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى مجالات الإحاطة والرعاية والتشغيل، منوّهة بالدور المهم الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى التعاون مع الهياكل العمومية لتوفير ظروف الحياة الكريمة لهذه الفئة.
من جانبه، قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، يسرى المزاتى، إن اللقاء مع رئيسة الوزراء التونسية كان إيجابيًا، وتناول عددًا من الموضوعات التى تهم هذه المنظمة إلى جانب مجموعة من التصورات الخاصة بتجاوز المشكلات التى تواجههم.
وأفاد رئيس المنظمة أنه تم الاتفاق على عقد مجلس وزارى لدراسة مختلف الإشكاليات التى تهم الأشخاص ذوى الاعاقة، خاصة فى مجالات التشغيل، والتربية، والنقل، وبطاقة الإعاقة والصحة المجانية، وتطوير المراكز المختصة، وتطبيق القوانين التى تهم هذه الفئة فى عدد من المجالات.
فى سياق آخر، أشادت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان بالدور الهام الذى تضطلع به النقابة التونسية للفلاحين ومنظمات المجتمع المدنى ذات العلاقة فى مساندة هياكل الدولة لتطوير القطاع باعتباره مجالا استراتيجيا وحيويا لما له من دور فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الغذائى وفى التشغيل والتصدير.
جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الوزراء التونسية وفدا من النقابة التونسية للفلاحين برئاسة ميدانى الضاوى، حيث تناول اللقاء مناقشة مجموعة من الصعوبات التى تهم القطاع الفلاحى والتى أثرت سلبا على الفلاحين وعلى مردودية مختلف المنظومات الفلاحية.
واستمعت رئيسة الوزراء التونية إلى عرضا حول التصورات التى اقترحتها النقابة التونسية للفلاحين لإصلاح القطاع.
من جانبه، أشاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميدانى الضاوى، بإيجابية اللقاء وبتفهم رئيسة الوزراء التونسية للإشكاليات الهيكلية والحقيقية التى تعترض المجال الفلاحى.
وأضاف أن النقابة قدمت جملة من المقترحات التى من شأنها إيجاد الحلول المستقبلية لتجاوز الصعوبات التى تعانى منها المنظومات الفلاحية خاصة فى المجالات الهامة والحيوية ذات المردودية العالية، مما سيساهم فى دعم التنمية ودفع الاقتصاد الوطنى.
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