هزة أرضية بالعراق بقوة 4 درجات فى محافظة السليمانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الوزارة أن "المراصد الزلزالية فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى سجّلت حدوث هزة أرضية فى محافظة السليمانية.. فى تمام الساعة 10:00:20 مساء اليوم بالتوقيت المحلى، وقد بلغت قوتها 4 درجات على بعد 12 كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".
وأشارت إلى أن المواطنين فى المنطقة شعروا بها، منوهة على اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.
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