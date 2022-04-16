نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443 Noor طريقة ورابط التسجيل عبر موقع نور لولي أمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443 noor moe gov sa أو رابط تسجيل روضة نظام نور المركزي الرسمي من حساب ولي الأمر الشخصي بعد صدور التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور لولي الأمر 1442، وتحديد مواعيد التسجيل في مرحلة الروضة، والسن المحدد للقبول في المستويات (الأول – الثاني – الثالث) بمرحلة رياض الأطفال، كما تضمن التعميم الصادر عن وزارة التعليم عام أولوية القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية، ومهام الإدارات المختصة بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال، ومن خلال ثقفني نوفر تفاصيل التعميم بالإضافة إلى رابط دخول نظام نور المركزي لولي الأمر للاستفادة من خدمات برنامج نور التعليمية.

تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية بشكل رسمي تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، وقد حددت الوزارة مواعيد فتح باب القبول واستقبال طلبات أولياء الأمور في نظام نور لتسجيل أبنائهم وبناتهم بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1444، حيث جاءت مواعيد التسجيل في رياض الأطفال وفق الخطة الزمنية للتسجيل كالتالي:

يبدأ تسجيل الأطفال في نظام نور لمن أكمل سن الثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة من عمره اعتباراً من تاريخ 28 شوال 1443، ويستمر التسجيل في رياض الأطفال على مدار العام الدراسي.

يبدأ نظام نور تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس من تاريخ 27 ذي القعدة 1443هـ، ويستمر التسجيل مفتوحاً حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في رياض الأطفال بتاريخ 17 ربيع الأول 1444هـ، وتشتمل هذه المرحلة على الطلاب ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً.

رابط التسجيل في نظام نور 1443

يجب العلم أنه تكون أولوية التسجيل بكافة الروضات لطلاب المستوى الثالث من 5 سنوات إلى 6 سنوات، أما طلاب المستوى الثاني من 4 إلى 5 سنوات فيتم حالياً تسجليهم على قوائم الانتظار، وسوف يتم قبولهم وفق المقاعد الشاغرة المتبقية بعد استيفاء تسجيل كامل الطلاب المستوى الثالث.

كما يجب العلم أيضاً أنه قد تم تعديل تواريخ الميلاد للأطفال بالمستويين الثاني والثالث بزيادة ثلاثة أشهر من أجل منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأطفال للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي القادم، ويمكنكم التعرف على التواريخ الجديدة من خلال أعمار القبول المرفقة بالمقال عبر موقع ثقفني.

ومن يرغب في الحصول على استمارة الفحص الطبي المبدئي pdf أو الحصول على نموذج الكشف الطبي للطلاب المستجدين، والحصول أيضاً على استمارة اللياقة الطبية للطلاب والطالبات من وزارة الصحة، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكم الحصول على رابط تسجيل طالب مستجد في نظام نور لولي الأمر من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور تسجيل ولي أمر / طالب مستجد (noor.moe.gov.sa).

شرح طريقة تسجيل الروضة في نظام نور 1443

يتيح نظام نور لولي الأمر في الوقت الحالي إمكانية تسجيل طفل في مرحلة الروضة أو في رياض الأطفال عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بولي الأمر في حال وجود حساب مسبق نظراً لوجود أبناء سابقين مسجلين بالنظام التعليمي، ومن القائمة الرئيسية يتم النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء” > ثم النقر على أيقونة “تسجيل طالب جديد”.

ثم متابعة عملية التسجيل وفق الشرح الموضح بالفيديو المرفق فيما يلي، أما في حال عدم وجود حساب في نظام نور لولي الأمر، فيجب على ولي الأمر تسجيل حساباً لولي أمر جديد، وذلك عن طريق النقر على أيقونة “رابط التسجيل لولي أمر جديد” من الشاشة الرئيسية لنظام نور المركزي، ثم تعبئة رقم السجل المدني لولي الأمر.

وسيتم اقتراح رقم السجل المدني في الحقل الخاص باسم المستخدم المقترح، يمكنك تغيير اسم المستخدم للاسم الذي ترغب به، ولكن يفضل تركه كما هو لعدم النسيان في المستقبل عند الدخول إلى موقع نظام نور 1443 لاستخراج النتائج أو تسجيل الطلاب، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في رياض الأطفال 1443 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تسجيل رياض الأطفال من “الجوال”

يتيح نظام نور لولي الأمر الحساب الشخصي إمكانية التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 1443 من الجوال عن طريق الدخول إلى برنامج نور الصفحة الرئيسية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، ثم تعبئة بيانات ولي الأمر لتسجيل الدخول في حال امتلاك ولي الأمر حساباً في نظام نور لولي الأمر، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الأبناء”، ثم النقر على “تسجيل طالب جديد” ومتابعة باقي خطوات التسجيل الموضحة من خلال الفيديو التالي:

أولوية القبول في رياض الأطفال نظام نور

أعلنت وزارة التعليم عام ضمن التعميم الصادر فيما يتعلق بتنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بأن تكون أولوية القبول في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية بالمملكة العربية السعودية للفئات التالية:

تكون الأولوية في القبول برياض الأطفال لمن يقوم بالتسجيل أولاً من الأطفال السعوديين، والأطفال غير السعوديين من أم سعودية. الأولوية في التسجيل في نظام نور بمرحلة رياض الأطفال تكون للأطفال المتقدمين للمستوى الثالث. يتم قبول الأطفال في المستوى الثاني عند توفر شواغر بعد الانتهاء من قبول كافة المتقدمين بطلبات التسجيل في المستوى الثالث.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي نظام نور 1443

تم الإعلان عن متابعة مجلس الوزراء استعدادات العودة الحضورية للدراسة للعام الدراسي 1443هـ، إلى جانب متابعة ما تم اتخاذه من ترتيبات وإجراءات تكفل المحافظة على سلامة كافة منسوبي العملية التعليمية من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأسرهم ومجتمعهم، إلى جانب تسخير كافة الإمكانات لانتظام العملية التعليمية وتحقيق عودة آمنة بكافة المرافق التعليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقد أعلنت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بشكل رسمي عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1443 للعام الدراسي القادم التي تتم من خلال الدخول إلى نظام نور لولي الأمر 1443، وقد أكدت الشركة على أهمية وضرورة التسجيل المبكر للطلاب بمراحل التعليم العام لمحدودية المقاعد، ويمكنكم التعرف على كيفية التسجيل في نظام نور النقل المدرسي 1443 من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور لولي الأمر 1442

يتيح نظام نور ولي الأمر إمكانية الدخول عن طريق البيانات الشخصية الخاصة بولي الأمر (اسم المستخدم – كلمة المرور)، حيث يمكن لولي الأمر الدخول الآن للنظام التعليمي لمتابعة الأبناء بالمدارس أو تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ.

فمن يرغب في الحصول على رابط تسجيل دخول نظام نور لولي الأمر المركزي لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال فور حلول الموعد المحدد للتسجيل رسمياً والموضح بالمقال، أو تسجيل طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم أو الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري واستخراج شهادات الطلاب، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

نظام نور إعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة المرور

عند نسيان ولي الأمر بيانات دخول نظام نور لولي الأمر من الحساب الخاص به، فيمكنه إعادة تعيين اسم المستخدم أو كلمة المرور من خلال النقر على أيقونة “هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم” من الشاشة الرئيسية في نظام نور التعليمي.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة للتحقق وهي (رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق)، ثم إكمال باقي الخطوات الخاصة بإعادة ضبط المعلومات الشخصية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال الفيديو التوضيحي المرفق (من اللابتوب أو من الجوال) بالتالي:

كما يمكن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع ثقفني، الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر لاستخراج نتائج الطلاب إشعارات الفترات “الفترة الثالثة” أو درجات أعمال السنة لطلاب المرحلتين المتوسطة والابتدائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442، وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً من جانب بعض المدارس لمراحل التعليم العام بالمملكة.

نتائج نظام نور المركزي

يمكنكم عرض نتائج الطلاب من خلال النقر على أيقونة “التقارير” للطالب المراد عرض نتيجته، ثم من كشوف الدرجات قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي ثم النقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض النتيجة للطالب، ويمكنكم التعرف على خطوات استخراج نتائج نظام نور من حساب ولي الأمر عن طريق الفيديو التالي:

طريقة تسجيل طفل في رياض الأطفال 1443

يتم تسجيل طفل في رياض الأطفال عن طريق الدخول من حساب نظام نور لولي الأمر بتعبئة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، وذلك في حال وجود حساب مسبق في نظام نور المركزي لولي الأمر، أما في حال عدم وجود حساب مسبق على نظام نور ولي الأمر 1442، فيتم الدخول إلى شاشة نظام نور الرئيسية، ثم اتباع الخطوات التالية:

النقر على “رابط التسجيل لولي أمر جديد”.

قم بتعبئة رقم سجل ولي الأمر.

سيظهر اسم المستخدم المقترح نفس رقم السجل لولي الأمر، ويفضل تركه كما هو لعدم نسيانه، ثم النقر على التالي.

قم بكتابة رقم هوية الطالب، ثم “التالي”.

كتابة رقم الجوال، ثم إرسال.

دخول الشاشة الرئيسية وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة إليك على الجوال.

تغيير كلمة السر بكتابة كلمة الجديدة وتأكيدها، ثم كتابة البريد الإلكتروني، ثم النقر على “حفظ”.

بعد الدخول على الحساب الشخصي لولي الأمر، قم بالنقر على “تسجيل الأبناء”.

النقر على “تسجيل طالب جديد”.

تعبئة بيانات طلب التسجيل.

تحديد الصف وتعبئة معلومات المدرسة، ثم تسجيل.

التعبير عن مدى رضاك عن النظام بالتقييم ثم حفظ.

التسجيل في رياض الأطفال 1443

أعلنت وزارة التعليم عام عن أنه سيتم تسجيل كافة أطفال المستوى الثاني على قوائم الانتظار، وسوف يتم قبول هذه الفئة من الأطفال بعد تاريخ السابع من شهر محرم للعام الهجري الجديد 1443هـ وفق الشواغر المتاحة لدى الروضة في ذلك الحين، ويتم ذلك بعد أن يتم استيفاء قبول الأطفال المسجلين في المستوى الثالث.

ويجب على ولي الأمر الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لدخول نظام نور ولي الأمر (اسم المستخدم وكلمة المرور) الذي سيتم تسجيل الطفل به، لأن كافة العمليات التي ستتم من خلال حساب نظام نور ستتم من خلاله، كما يجب التأكد من رقم الجوال المسجل في نظام نور لكي تصلك رسائل القبول عن طريقه.

ويتم رفع أطفال المستوى الثاني بشكل مباشر إلى المستوى الثالث في نفس روضتهم ولا داعي لإعادة التسجيل في نظام نور لولي الأمر، ويجب على ولي الأمر عدم إضافة الطفل على مقاعد الانتظار إذا قمت بتسجيله في الروضة المرغوب فيها وتم القبول بها، لأن تسجيل الطفل على مقاعد الانتظار يعني أن ملفه الإلكتروني سينتقل مباشرةً إلى روضة الانتظار في حال أتيح بها مقعد، ويتم تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443 من خلال اتباع الرابط المرفق بالمقال.

منصة روضتي التعليمية عبر مدرستي

تم الإعلان عن إضافة أيقونة روضتي التعليمية الافتراضية ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من قبل وزارة التعليم عام، حيث يتم الدخول إلى منصة روضتي عن طريق إدخال بيانات حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى منصة روضتي الافتراضية يمكنه ذلك من خلال منصة مدرستي تسجيل الدخول الإلكتروني، كما يمكنكم تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1443 من خلال اتباع رابط نظام نور المرفق.