الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يحتجزون أكثر من 6 آلاف أجنبى كرهائن

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع بالوزارة، ميخائيل ميزينتسيف: "القوميون الأوكرانيون يواصلون احتجاز 6198 مواطنًا أجنبيًا من 9 دول كرهائن ودروع بشرية"، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكشف ميزينتسيف عن إجلاء ما مجموعه 139678 شخصًا من ماريوبول، بينهم 945 شخصا خلال اليوم الماضى، عبر ممر إنسانى باتجاه الشرق دون مشاركة الجانب الأوكرانى.

وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن طاقم الطراد الروسى "موسكفا" الذى غرق قبل يومين فى البحر الأسود، سيستأنف الخدمة ضمن صفوف البحرية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع، فى بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك: "القائد العام للقوات البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاى إيمفينوف، وقيادة أسطول البحر الأسود التقوا مع طاقم الطراد الصاروخى موسكفا فى سيفاستوبول".

وأضاف البيان أن "الأدميرال نيكولاى إيمفينوف أبلغ طاقم الطراد بأن الضباط ورجال البحرية والبحارة سيواصلون الخدمة ضمن صفوف البحرية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، فى 14 أبريل الجارى، غرق الطراد الصاروخى الروسى "موسكفا" فى البحر الأسود بسبب الطقس العاصف والأضرار التى لحقت به نتيجة حريق اندلع على متنه.

وبحسب الدفاع الروسية، أن الطراد موسكفا فقد توازنه أثناء سحبه إلى ميناء الوصول نتيجة الأضرار التى لحقت به بسبب حريق اشتعل على متنه وأدى إلى انفجار ذخائر، وغرق الطراد فى البحر وسط أجواء عاصفة.