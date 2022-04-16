ماليزيا تؤكد دعمها للفلسطينيين ونضالهم من أجل الاستقلال

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب دعم بلاده الثابت للفلسطينيين ونضالهم من أجل الاستقلال عن الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعى وتحقيق تطلعاتهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وأعرب يعقوب، فى تصريح بثته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، عن إدانة بلاده للهجوم الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين الفلسطينيين والمصلين فى المسجد الأقصى المبارك أمس الجمعة. وقال إن الهجوم على المسجد الأقصى، وهو أحد أقدس الأماكن للمسلمين، خلال شهر رمضان المبارك يعتبر "امتدادا للاعتداءات وسياسة الفصل العنصرى التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد حقوق الفلسطينيين وسبل عيشهم وكرامتهم". وأضاف: "تشعر ماليزيا بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة". وحث يعقوب المجتمع الدولى على تجديد التزامه تجاه إيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، مشيرا إلى أن ماليزيا ستواصل العمل عن كثب مع المجتمع الدولى من أجل تحقيق السلام والعدالة للفلسطينيين إلى جانب السلام الدائم فى منطقة الشرق الأوسط.

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