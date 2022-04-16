جدة - نرمين السيد - تعهّد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بوضع قضايا البيئة فى صلب ولايته الرئاسية الجديدة، فى محاولة لاجتذاب ناخبى اليسار الذين سيسيّرون دفّة الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية يوم 24 أبريل الجارى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وخلال تجمّع انتخابى فى مرسيليا، ثانى كبرى المدن الفرنسية، توجّه ماكرون مباشرة إلى ناخبى اليسار، لا سيّما مناصرى الخضر، متعهّدا أنه فى حال إعادة انتخابه، سيكلّف رئيس الوزراء مباشرة بمهام التخطيط البيئوى، وفق وكالة "فرانس برس". وقال الرئيس المنتهية ولايته، أثناء تجمّع فى حديقة قصر فارو: "السياسة التى سوف ينتهجها خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون مراعية للبيئة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون يتعهد بأن يكون التخطيط البيئى من أولويات سياساته حال انتخابه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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