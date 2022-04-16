مصر.. حريق ضخم قرب فيلا عادل إمام بالجيزة

شب حريق هائل، مساء السبت، في مصنع بالقرب من نطاق سكن الفنان عادل إمام بمنطقة الفلل على طريق المنصورية دائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة.

وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم في مصنع للسجائر بالكيلو 26 طريق المنصورية بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر أن النيران التهمت المصنع بالكامل وطالبوا أجهزة الدفاع المدني بسرعة التحرك.

يشار إلى أن تلك هي نفس المنطقة المعروفة بمنطقة الفلل، ويقطن فيها عدد من المشاهير وعلى رأسهم الفنان عادل إمام، وهي قريبة كذلك مم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وحسب المصدر الأمني تم الدفع بـ 15سيارة إطفاء للتعامل مع النيران نظرا لضخامتها كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.