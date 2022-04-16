شب حريق هائل، مساء السبت، في مصنع بالقرب من نطاق سكن الفنان عادل إمام بمنطقة الفلل على طريق المنصورية دائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة.
وقال مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" إن غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم في مصنع للسجائر بالكيلو 26 طريق المنصورية بدائرة قسم شرطة كرداسة.
وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر أن النيران التهمت المصنع بالكامل وطالبوا أجهزة الدفاع المدني بسرعة التحرك.
يشار إلى أن تلك هي نفس المنطقة المعروفة بمنطقة الفلل، ويقطن فيها عدد من المشاهير وعلى رأسهم الفنان عادل إمام، وهي قريبة كذلك مم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وحسب المصدر الأمني تم الدفع بـ 15سيارة إطفاء للتعامل مع النيران نظرا لضخامتها كما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. حريق ضخم قرب فيلا عادل إمام بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.