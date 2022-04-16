روسيا تنشر فيديو لناجين من حادث غرق الطراد "موسكوفا"

نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تسجيلا مصورا يظهر لقاء بين قائد البحرية وناجين من حادثة غرق الطرّاد "موسكوفا" في البحر الأسود.

ويظهر في هذا الفيديو، الذي بلغت مدته نحو 30 ثانية، رجال يرتدون زي البحرية، مصطفين في وضعية الاستعداد قبالة قائد القوات البحرية، نيكولاي إييفمينوف.

وجاء في بيان موجز صادر عن وزارة الدفاع الروسية، أن "رئيس الأركان البحرية الأميرال نيكولاي إييفمينوف، وقائد الأسطول في البحر الأسود، التقيا طاقم الطرّاد موسكوفا في سيباستوبول"، في شبه جزيرة القرم.

وأبلغ الأميرال "طاقم الطرّاد بأن الضباط والمؤهلين والبحارة، سيستمرون في الخدمة في صفوف البحرية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وهذه هي التسجيلات الأولى التي تظهر أعضاء يقال إنهم من طاقم "موسكوفا"، بعد غرق السفينة، الخميس.

وتؤكد روسيا أن سفينة القيادة البحرية هذه التابعة لأسطول البحر الأسود، غرقت إثر حريق ناجم عن انفجار ذخائر، في حين تقول أوكرانيا إنها أغرقتها بضربات صاروخية.

وأعلنت روسيا عن إجلاء الطاقم قبل الحادث، من دون أن تشير إلى وقوع ضحايا.