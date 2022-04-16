المغرب: هزة أرضية بقوة 4.4 درجات فى إقليم الدريوش

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد -فى بيان اليوم- أن هذه الهزة، التى حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الثانية بعد الظهر و36 دقيقة و5 ثوانى (توقيت جرينيتش).
وأضاف البيان أن الهزة الأرضية سجلت على عمق ستة كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.678 درجة شمالا وخط الطول 3.590 درجة غربا.
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